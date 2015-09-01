Додано: Чет 02 чер, 2022 19:42

pesikot написав: ЛАД написав: Ещё добавлю о расходах на оборону.

2021 - 8,56%

2020 - 9,35%

2019 - 9,94%

2018 - 9,84%

2017 - 8,86%

2016 - 8,67%

2015 - 9,01%

Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/ .

Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.

Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Ещё добавлю о расходах на оборону.2021 - 8,56%2020 - 9,35%2019 - 9,94%2018 - 9,84%2017 - 8,86%2016 - 8,67%2015 - 9,01%Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета поВроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?



Деньги были выделены, но закупок не проводилось

Об этом и пишут

..... Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?Деньги были выделены, но закупок не проводилосьОб этом и пишут.....

плана

выполнения

потраченных

Ведомство пока лишь перечислило предприятию аванс, которого недостаточно для завершения работ.



Первый дивизион в ВСУ поставят в первом квартале 2022 года.

1. Я привёл цифры не, абюджета, т.е.средств.2. Уже писал - мы с Вами свиней не пасли.На остальное даже отвечать не буду. Если Вы лично считаете Украину богатой страной, то можете доказывать это в другом месте. На экономфоруме в это вряд ли поверят.Аргументы "Трындёж, манипуляции и совком", конечно, убийственные, а, главное, очень убедительные.P.s. Коростелёв сказал (если не обрезать):В апреле получение аванса это нормально. При плане поставки в 1 квартале 2022. Было ли финансирование продолжено, я не знаю.Но и Вы тоже.Если у Вас есть доказательства, то, пожалуйста, приведите.Но судя по тому, что Нептуны у нас есть, то, видимо, всё же профинансировали.Если хотите послушать лично Коростелёва, то пожалуйста -с 29.05.