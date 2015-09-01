fler написав:Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Николаевской области. "Между тем у нас успехи в Николаевской области в направлении Каховки. Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике", – написал советник главы МВД. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 23786.html ....
Цитата слегка обрезана:
В то же время Андрусов призвал не радоваться преждевременно.
"Контрнаступление только развивается и враг готовит серьезный ответ. Держим кулаки и верим в ВСУ", – написал он.
ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?
Деньги были выделены, но закупок не проводилось Об этом и пишут
ЛАД написав:Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
Да, давай на факты ориентироваться. Деньги были, закупок не было
ЛАД написав:И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто.
Враньё, я сам разоблачал это А ты повторяешь это враньё
ЛАД написав:Сталинскими методами. Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения. Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР прошли бы... далеко и надолго.
Трындёж, манипуляции и совком насмердил
На дороги нашлись деньги, на Нептуны нет Дорог теперь нет, деньги потрачены впустую
"Ольха" и прочие были более, чем актуальны в феврале, марте,... РФ развернула систему ПВО, что позволяет сбивать Точки, Смерчи,... вероятно и Ольху, хотя: https://thepage.ua/news/ukraina-ispolzo ... -rszo-olha На фоне чего все преимущества Ольхи, как корректируемого боеприпаса меркнут. Нет системы подавления ПВО.
Здесь, на страницах много стонали про "Закрыть небо"? Словно испражнялись... - РФ по сути "зарыла небо". Черниговская, Сумская, Харьковская, о Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - вообще ППЦ. работают ручные ПЗРК... Работают аэродромы в Харьковской, Запорожской(Мелитополь), Херсонской(Чернобаевка), стоит ожидать под Мариуполем, Луганск-?(хотя там до Таганрога не далеко). А ПВО и авиация рифляндии и ему противостояние - наиболее "узкое место".
ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?
Деньги были выделены, но закупок не проводилось Об этом и пишут .....
1. Я привёл цифры не плана, а выполнения бюджета, т.е. потраченных средств. 2. Уже писал - мы с Вами свиней не пасли. На остальное даже отвечать не буду. Если Вы лично считаете Украину богатой страной, то можете доказывать это в другом месте. На экономфоруме в это вряд ли поверят. Аргументы "Трындёж, манипуляции и совком", конечно, убийственные, а, главное, очень убедительные.
P.s. Коростелёв сказал (если не обрезать):
Ведомство пока лишь перечислило предприятию аванс, которого недостаточно для завершения работ.
Первый дивизион в ВСУ поставят в первом квартале 2022 года.
В апреле получение аванса это нормально. При плане поставки в 1 квартале 2022. Было ли финансирование продолжено, я не знаю. Но и Вы тоже. Если у Вас есть доказательства, то, пожалуйста, приведите. Но судя по тому, что Нептуны у нас есть, то, видимо, всё же профинансировали. Если хотите послушать лично Коростелёва, то пожалуйста - https://www.youtube.com/watch?v=45C1GsSOM3Y с 29.05.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 чер, 2022 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Річка Ірпінь - учасниця бойових дій з оборони Києва. Як все було - розповідає Олександр Тихоход.
“Крім того, було спущено усі водосховища вздовж Ірпеня аж до Фастова, щоб напоїти річку. Там торфи, болота, річка глибока. Якби не річка Ірпінь, то воювали ми би десь на Оболоні і в центрі”, - каже Олександр.
Росіяни дійшли аж до зірваного шлюзу на дамбі в Козаровичах. Вони стояли по той бік річки. А по цей бік, з боку Києва, стояли наші підрозділи - батальйон оперативного призначення імені Кульчицького, ГУР, 72-га окрема механізована бригада Чорних Запорожців та Сили тероборони ЗСУ.
Олександр Тихоход зараз є радником Командувача Сухопутних військ ЗСУ. Він уже 15 років організовує GPS орієнтування на позашляховиках в місцевості, де проходила лінія оборони Києва з півночі та з заходу.
“Все, що відбувалося по той бік Ірпеня, на окупованому боці, кожен рух ми докладали Командуванню і наводили артилерію майже на кожну ціль - від Київського моря до Житомирської траси”.