Додано: Чет 02 чер, 2022 21:31

ЛАД написав: ... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. [u] ... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. [u]

то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко.то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском.и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии.и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили.если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?