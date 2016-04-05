В камере военнопленных находится старая мебель, там тесно, но чисто. На общем столе стоит посуда из пластика — у каждого своя, ложки и вилки у заключенных металлические. У обычных заключенных все столовые приборы и посуда сделаны из пластика из соображений безопасности. Но с пленными русскими проще, потому что они неагрессивны, бежать им некуда и они просто ждут обмена.
Питание у военнопленных трехразовое, на обед у них борщ и каша, а на завтрак — кукурузная каша с мясом, еду они получают через специальный проем в двери. Также у русских есть прогулки, ежедневное мытье в бане и личное время.
Следуя заявлению министерства юстиции, Украина тратит на содержание одного такого пленного оккупанта 3000 грн в месяц.
V2 написав:Хтось може пояснити, чому новинський досі не заарештований?!!
Найбільш різко виступали Лука та Новинський. Новинський був гіперактивним. Хоча він на фото і виглядав сплячим, але коли прокинувся та зрозумів, до чого все йде, – активізувався. Він дуже послідовно проводив промосковську лінію", – розповідає Говорун. Компанії на чолі з Новинським на соборі різко опонували кілька проукраїнських ієрархів, які послідовно виступали за розрив із РПЦ, додає співрозмовник LIGA.net.
ЛАД написав:... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. [u]
то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко. то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском. и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии. и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили. если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?
ЛАД написав:Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
ну мы же вроде не на форуме поварих. или таки на форуме поварих? вы бы еще абсолютные цифры сравнили с 2005 годом. это ппц. или вы живете мерками ссср где курс доллара прибит гвозьдями? может все таки сравним курс бакса 2019, 2020 и 2021 ?
ЛАД написав:Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения.
в 2021 году бюджет Украины был перевыполнен по доходной части. это перевыполнение распределили - увеличили статью обороны на 8 ярдов а строительство дорог на 80 ярдов. о каком ухудшении жизни идет речь? но если на дороги бюджет успешно осваивали то то что было написано на оборонку так и осталось написанным