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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1221122212231224>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:57

Быт военнопленных русских солдат

В камере военнопленных находится старая мебель, там тесно, но чисто. На общем столе стоит посуда из пластика — у каждого своя, ложки и вилки у заключенных металлические. У обычных заключенных все столовые приборы и посуда сделаны из пластика из соображений безопасности. Но с пленными русскими проще, потому что они неагрессивны, бежать им некуда и они просто ждут обмена.

Питание у военнопленных трехразовое, на обед у них борщ и каша, а на завтрак — кукурузная каша с мясом, еду они получают через специальный проем в двери. Также у русских есть прогулки, ежедневное мытье в бане и личное время.

Следуя заявлению министерства юстиции, Украина тратит на содержание одного такого пленного оккупанта 3000 грн в месяц.

https://t.me/ressentiment_channel/24161?single
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:59

  vvbr написав:
  V2 написав:Хтось може пояснити, чому новинський досі не заарештований?!!

Найбільш різко виступали Лука та Новинський. Новинський був гіперактивним. Хоча він на фото і виглядав сплячим, але коли прокинувся та зрозумів, до чого все йде, – активізувався. Він дуже послідовно проводив промосковську лінію", – розповідає Говорун.
Компанії на чолі з Новинським на соборі різко опонували кілька проукраїнських ієрархів, які послідовно виступали за розрив із РПЦ, додає співрозмовник LIGA.net.

https://www.liga.net/ua/politics/articl ... shil-sobor
Новинский дал денег на армию и прилично. Видимо переобулся. Со своим московским патриархатом , на сколько я понимаю, добивается разрыва с Москвой.


Навпаки - за єдність :(
Ну і що дав кошти на ЗСУ - це, напевно, "фантастика, синку"!

Яскравий агент "російського світу", який досі підриває державність, але, напевно, з ОПою все порішав ...
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:31

  ЛАД написав:... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. [u]


то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко.
то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском.
и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии.
и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили.
если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44

  pesikot написав:
  vvbr написав:Новинский дал денег на армию и прилично

Факты в студию

Я больше поверю, что он давал деньги на российскую армию
Не хочу искать. Где то была публикация сколько олигархи дали помочь. Новинский был в первых рядах.
vvbr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:56

  crumd написав:
  Kudrjavuy написав:На фоне чего все преимущества Ольхи, как корректируемого боеприпаса меркнут. Нет системы подавления ПВО.

Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:01

  edvardd написав:
  crumd написав:
  Kudrjavuy написав:На фоне чего все преимущества Ольхи, как корректируемого боеприпаса меркнут. Нет системы подавления ПВО.

Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...
Орки каждый день хвастаются что сбивают :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:03

  ЛАД написав:Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.
Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?


ну мы же вроде не на форуме поварих. или таки на форуме поварих?
вы бы еще абсолютные цифры сравнили с 2005 годом. это ппц. или вы живете мерками ссср где курс доллара прибит гвозьдями? может все таки сравним курс бакса 2019, 2020 и 2021 ?

а вообще читать нужно более детальное а не минфиновское
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:14

  ЛАД написав:Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения.


в 2021 году бюджет Украины был перевыполнен по доходной части. это перевыполнение распределили - увеличили статью обороны на 8 ярдов а строительство дорог на 80 ярдов.
о каком ухудшении жизни идет речь?
но если на дороги бюджет успешно осваивали то то что было написано на оборонку так и осталось написанным
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:22

  ЛАД написав:1. Я привёл цифры не плана, а выполнения бюджета, т.е. потраченных средств.


если деньги запланированные на одну статью потом передаются на другую статью - бюджет считается выполенным.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 02 чер, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:22

  edvardd написав:
  crumd написав:Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...

Попробую Вам подкинуть ещё, но уже чужими словами:
Kudrjavuy
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