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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1221122212231224
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:41

Интересная "новость" подвернулась:
https://bastion.tv/moz-ukrayini-viplach ... ini_n47553
«Уявіть заробітна плата пані Кривонос, із моменту повномасштабного вторгнення, війни зросла аж до 80000 гривень. Хоч вона і працює на окупантів, але заробітну плату отримує від України тому що лікарню на цей час фінансує НСЗУ. До речі, і вона там не одна така! Тобто, фактично Київ фінансує луганських сепаратистів і проросійських терористів», – невтішно прокоментували ситуацію жителі Біловодська.

Кто нибудь может прокомментировать действия НСЗУ?
Ибо я вижу иное: не в состоянии были платить З/П, больнички закрыли - отправили всех в эвакуацию.
Или это ошибка писавшего статью?
В этой же статье идёт речь о оккупированной части.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:47

  edvardd написав:
  crumd написав:Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...


И наши сбивают - разница в количестве и качестве!(летящего)
(Некоторая б... летит оттуда над головой, и слышен лишь свист, а не работу двигателей, и наоборот у Точки выхлоп, шо у реактивного самолёта )
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:37

  mephala написав:
  ЛАД написав:... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км.


то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко.
то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском.
и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии.
и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили.
если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?

1. Спасибо, что Вы хотя бы не обвиняете меня в работе на ОП или РФ. :)
2. Увеличение производства порой бывает не легче, а сложнее первоначальной организации производства. Бывает, что производственные мощности ограничены и для наращивания производства необходимы серьёзные капвложения.
3. Вы не обратили внимание на фразу:
Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра.

Я её специально подчеркнул.
В укр. Вики ничего не сказано, а в росс. Вики (http://surl.li/ccsrq) читаем что на вооружении:
Украина — 70 9П140 «Ураган», по состоянию на 2019 год[32], всего поставлено 139 РСЗО «Ураган»

Я, как сами понимаете, не министр обороны и не знаю планов вооружения. Но могу допустить, что считали количество наличных "Ураганов" + поступающие комплексы "Ольхи" достаточным. И ждали/планировали поставить в войска более совершенную "Ольху-М".
4. В том же интервью с Коростелёвым говорится и о работе над беспилотником "Сокіл-300", который "перекриває тактичні можливості "Байрактара".
А в конце интервью:
Але ми продовжуємо працювати на межі виробничих можливостей, нас замовляють іноземці. Я не хотів би називати ці країни, але ми маємо п'ять поточних договорів, а загалом їх ще більше.

– З'явилося рішення РНБО про те, що ми матимемо ракетну програму. Понад те, профільний віце-прем'єр Олег Уруський говорив, що така програма розробляється Кабміном. Як ви вважаєте, якою вона має бути?

– У принципі, основні напрямки обрані там вірно. Стратегічно - це вироби та комплекси, які відіграють роль зупиняючої дії. [u]Тобто там є все, і малі та великі ракети, які забезпечують стратегічний паритет. Але чи на все вистачить грошей?

Тому повідомити, який основний напрямок зараз обрано, я не можу.

5. О дорогах.
А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне?
Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче.
И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброску наших войск, как с запада на восток, так и в других направлениях. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну?
6. О переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь.
7. Ещё раз повторю.
Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран.
Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток.
Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"?
Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство?
8. И последнее.
Я уже писал, РФ занималась вооружением армии, как минимум, последние 15 лет. А то и больше. При очень неплохих нефтегазовых доходах все эти годы.
Неужели непонятно, что мы за несколько лет не могли создать и вооружить армию, способную самостоятельно справиться с российской?
Совершенно естественно, что мы не смогли этого сделать и вынуждены полагаться на международную поддержку.
То, что мы смогли создать армию, которая коренным образом отличается от того, что мы имели в 2014, и сумела не развалиться от первого (очень мощного) удара, я считаю огромным достижением.

P.s. Я не считаю, что не было допущено никаких ошибок. Наверняка были. В частности, вероятно, на юге. Но без ошибок никогда не обходится.
Но сегодня надо разбираться с теми ошибками, которые могут быть именно сегодня и влиять на сегодняшний ход войны и на будущее Украины. Анализ прошлых ошибок вполне можно отложить на будущее.
А так, простите, несколько прошлых дней создавалось впечатление, что я читаю антиукраинский форум. Причём, благодаря людям, которые выставляют себя "истинными патриотами".
ЛАД
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