Додано: Чет 02 чер, 2022 23:37

mephala написав: ЛАД написав: ... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. ... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км.



то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко.

то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском.

и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии.

и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили.

если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв? то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко.то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском.и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии.и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили.если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?

Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра.

Украина — 70 9П140 «Ураган», по состоянию на 2019 год[32], всего поставлено 139 РСЗО «Ураган»

Але ми продовжуємо працювати на межі виробничих можливостей, нас замовляють іноземці. Я не хотів би називати ці країни, але ми маємо п'ять поточних договорів, а загалом їх ще більше.



– З'явилося рішення РНБО про те, що ми матимемо ракетну програму. Понад те, профільний віце-прем'єр Олег Уруський говорив, що така програма розробляється Кабміном. Як ви вважаєте, якою вона має бути?



– У принципі, основні напрямки обрані там вірно. Стратегічно - це вироби та комплекси, які відіграють роль зупиняючої дії. [u]Тобто там є все, і малі та великі ракети, які забезпечують стратегічний паритет. Але чи на все вистачить грошей?



Тому повідомити, який основний напрямок зараз обрано, я не можу.

не смогли

вынуждены

коренным образом

очень мощного

огромным

не считаю

никаких

Спасибо, что Вы хотя бы не обвиняете меня в работе на ОП или РФ.Увеличение производства порой бывает не легче, а сложнее первоначальной организации производства. Бывает, что производственные мощности ограничены и для наращивания производства необходимы серьёзные капвложения.Вы не обратили внимание на фразу:Я её специально подчеркнул.В укр. Вики ничего не сказано, а в росс. Вики () читаем что на вооружении:Я, как сами понимаете, не министр обороны и не знаю планов вооружения. Но могу допустить, что считали количество наличных "Ураганов" + поступающие комплексы "Ольхи" достаточным. И ждали/планировали поставить в войска более совершенную "Ольху-М".В том же интервью с Коростелёвым говорится и о работе над беспилотником "Сокіл-300", который "перекриває тактичні можливості "Байрактара".А в конце интервью:О дорогах.А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне?Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче.И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброскувойск, как с запада на восток, так и в других направлениях. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну?О переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь.Ещё раз повторю.Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран.Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток.Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"?Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство?И последнее.Я уже писал, РФ занималась вооружением армии, как минимум, последние. А то и больше. При очень неплохих нефтегазовых доходах все эти годы.Неужели непонятно, что мы за несколько лет не могли создать иармию, способную самостоятельно справиться с российской?Совершенно естественно, что мыэтого сделать иполагаться на международную поддержку.То, что мы смогли создать армию, котораяотличается от того, что мы имели в 2014, и сумела не развалиться от первого () удара, я считаюдостижением., что не было допущеноошибок. Наверняка были. В частности, вероятно, на юге. Но без ошибок никогда не обходится.Но сегодня надо разбираться с теми ошибками, которые могут быть именно сегодня и влиять на сегодняшний ход войны и на будущее Украины. Анализ прошлых ошибок вполне можно отложить на будущее.А так, простите, несколько прошлых дней создавалось впечатление, что я читаю антиукраинский форум. Причём, благодаря людям, которые выставляют себя "истинными патриотами".