https://bastion.tv/moz-ukrayini-viplach ... ini_n47553 «Уявіть заробітна плата пані Кривонос, із моменту повномасштабного вторгнення, війни зросла аж до 80000 гривень. Хоч вона і працює на окупантів, але заробітну плату отримує від України тому що лікарню на цей час фінансує НСЗУ. До речі, і вона там не одна така! Тобто, фактично Київ фінансує луганських сепаратистів і проросійських терористів», – невтішно прокоментували ситуацію жителі Біловодська.
Кто нибудь может прокомментировать действия НСЗУ? Ибо я вижу иное: не в состоянии были платить З/П, больнички закрыли - отправили всех в эвакуацию. Или это ошибка писавшего статью? В этой же статье идёт речь о оккупированной части.
crumd написав:Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.
шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...
И наши сбивают - разница в количестве и качестве!(летящего) (Некоторая б... летит оттуда над головой, и слышен лишь свист, а не работу двигателей, и наоборот у Точки выхлоп, шо у реактивного самолёта )
ЛАД написав:... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км.
то что поступило в 2019 году - это было включено в бюджет который приняли в 2018. т.е. при порошенко. то что поступило в 2020 году - это было включено в бюджет в 2019 году. т.е. при зеленском. и по вашему первая партия 48 ракет (т.е. когда еще не все налажено и возможны сбои в процессе производста в виде задержек и не состыковок поставок комплектующих) против 44 ракет когда уже все налажено только увеличивай производство по вашему не срыв? да они за 20й год должны были утроить закупку от первой партии. и почитайте как производителй перевели на однодневный режим работы. зато дороги строили. если это не срыв то я даже не знаю. полностью закрыть все нужно было - только тогда вам бы дошло что срыв?
1. Спасибо, что Вы хотя бы не обвиняете меня в работе на ОП или РФ. 2. Увеличение производства порой бывает не легче, а сложнее первоначальной организации производства. Бывает, что производственные мощности ограничены и для наращивания производства необходимы серьёзные капвложения. 3. Вы не обратили внимание на фразу:
Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра.
Я её специально подчеркнул. В укр. Вики ничего не сказано, а в росс. Вики (http://surl.li/ccsrq) читаем что на вооружении:
Украина — 70 9П140 «Ураган», по состоянию на 2019 год[32], всего поставлено 139 РСЗО «Ураган»
Я, как сами понимаете, не министр обороны и не знаю планов вооружения. Но могу допустить, что считали количество наличных "Ураганов" + поступающие комплексы "Ольхи" достаточным. И ждали/планировали поставить в войска более совершенную "Ольху-М". 4. В том же интервью с Коростелёвым говорится и о работе над беспилотником "Сокіл-300", который "перекриває тактичні можливості "Байрактара". А в конце интервью:
Але ми продовжуємо працювати на межі виробничих можливостей, нас замовляють іноземці. Я не хотів би називати ці країни, але ми маємо п'ять поточних договорів, а загалом їх ще більше.
– З'явилося рішення РНБО про те, що ми матимемо ракетну програму. Понад те, профільний віце-прем'єр Олег Уруський говорив, що така програма розробляється Кабміном. Як ви вважаєте, якою вона має бути?
– У принципі, основні напрямки обрані там вірно. Стратегічно - це вироби та комплекси, які відіграють роль зупиняючої дії. [u]Тобто там є все, і малі та великі ракети, які забезпечують стратегічний паритет. Але чи на все вистачить грошей?
Тому повідомити, який основний напрямок зараз обрано, я не можу.
5. О дорогах. А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне? Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче. И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброску наших войск, как с запада на восток, так и в других направлениях. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну? 6. О переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь. 7. Ещё раз повторю. Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран. Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток. Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"? Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство? 8. И последнее. Я уже писал, РФ занималась вооружением армии, как минимум, последние 15 лет. А то и больше. При очень неплохих нефтегазовых доходах все эти годы. Неужели непонятно, что мы за несколько лет не могли создать и вооружить армию, способную самостоятельно справиться с российской? Совершенно естественно, что мы не смогли этого сделать и вынуждены полагаться на международную поддержку. То, что мы смогли создать армию, которая коренным образом отличается от того, что мы имели в 2014, и сумела не развалиться от первого (очень мощного) удара, я считаю огромным достижением.
P.s. Я не считаю, что не было допущено никаких ошибок. Наверняка были. В частности, вероятно, на юге. Но без ошибок никогда не обходится. Но сегодня надо разбираться с теми ошибками, которые могут быть именно сегодня и влиять на сегодняшний ход войны и на будущее Украины. Анализ прошлых ошибок вполне можно отложить на будущее. А так, простите, несколько прошлых дней создавалось впечатление, что я читаю антиукраинский форум. Причём, благодаря людям, которые выставляют себя "истинными патриотами".
ЛАД написав:Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
ну мы же вроде не на форуме поварих. или таки на форуме поварих? вы бы еще абсолютные цифры сравнили с 2005 годом. это ппц. или вы живете мерками ссср где курс доллара прибит гвозьдями? может все таки сравним курс бакса 2019, 2020 и 2021 ? ....
Вы притворяетесь? Или меня за дурачка держите? Давайте сравним.
ЛАД написав:1. Я привёл цифры не плана, а выполнения бюджета, т.е. потраченных средств.
если деньги запланированные на одну статью потом передаются на другую статью - бюджет считается выполенным.
Простите, ещё раз убедился в том, что невозможно что-то доказать человеку, который в чём-то убеждён и сомневаться не хочет. Я же не писал о выполнении всего бюджета, а привёл цифры выполнения бюджета именно по обороне. Или Вы считаете, что деньги "переброшенные" с обороны на, допустим, медицину всё равно засчитают как потраченные на оборону?
Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все. Учите матчасть. Точки, смерчи, ураганы НЕ сбиваются НИ Украиной, НИ россией. А то что Вам показывают как сбитую Точку, то маршевый двигатель который отстреливается когда он не нужен.
Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.
"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.
Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить. ..........
В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.
"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".
https://interfax.com.ua/news/general/667265.html Статья от 06.06.2020. Т.е. проблемы возникли ещё до Зе. Павлоградский химзавод единственный в Украине, способный производить ракетное топливо, но проблемы у него были большие. В т.ч. и с производством топлива. Нужно было решить ряд технологических задач. Уж не буду писать о причинах опасной ситуации с утилизацией опасного ракетного топлива. Чтобы не разгонять зраду и не возбуждать ненужные споры.