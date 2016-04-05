Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все. Учите матчасть. Точки, смерчи, ураганы НЕ сбиваются НИ Украиной, НИ россией. А то что Вам показывают как сбитую Точку, то маршевый двигатель который отстреливается когда он не нужен.
Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.
"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.
Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить. ..........
В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.
"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".
https://interfax.com.ua/news/general/667265.html Статья от 06.06.2020. Т.е. проблемы возникли ещё до Зе. Павлоградский химзавод единственный в Украине, способный производить ракетное топливо, но проблемы у него были большие. В т.ч. и с производством топлива. Нужно было решить ряд технологических задач. Уж не буду писать о причинах опасной ситуации с утилизацией опасного ракетного топлива. Чтобы не разгонять зраду и не возбуждать ненужные споры.