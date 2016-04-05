Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.



"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.



Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.

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В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.



"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".