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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1221122212231224
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:23

  vvbr написав:
  edvardd написав:
  crumd написав:Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...
Орки каждый день хвастаются что сбивают :)

https://www.youtube.com/shorts/3QTXLd3FWAs

Это как в анекдоте, "Ну и вы говорите..."

Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все. Учите матчасть. :roll:
Точки, смерчи, ураганы НЕ сбиваются НИ Украиной, НИ россией. А то что Вам показывают как сбитую Точку, то маршевый двигатель который отстреливается когда он не нужен.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:26

Кстати, о HIMARS.
Вечером на ТВ-марафоне выступал Тарас Чмут, глава фонда "Вернись живым". Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.

И о Новинском.
О пожертвованиях на ВСУ не слышал.
Видел такое:
Фонд Вадима Новинского также перечислил $500 тыс. в поддержку запорожской терробороны.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/teroboron ... 01696.html

А вот на гуманитарку разного рода потратился прилично. См. здесь - https://novynskyi.com/ru/patronage/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:40

  edvardd написав:
  crumd написав:Ну так тогда и от Himars нет смысла ожидать чуда. Его ракеты будут так же сбивать как сейчас сбивают ракеты Точка-У, Смерч, Ураган.

шо вы мелете, где в жопу факты сбивания вышеперечисленного, лишь бы зраду разводить...

Попробую Вам подкинуть ещё, но уже чужими словами:
https://www.youtube.com/watch?v=ty9zT4O ... Vg&index=5

Кого, кого, но Геращенко сложно обвинить в ... ("Politeka online" 02.06.2022.)

А в это самое время, Враг официально готовит аннексию оккупированной части Украины: https://ura.news/news/1052558582
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:57

Ещё о топливе для ракет:
Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.

Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.
..........

В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".

https://interfax.com.ua/news/general/667265.html
Статья от 06.06.2020. Т.е. проблемы возникли ещё до Зе.
Павлоградский химзавод единственный в Украине, способный производить ракетное топливо, но проблемы у него были большие. В т.ч. и с производством топлива. Нужно было решить ряд технологических задач.
Уж не буду писать о причинах опасной ситуации с утилизацией опасного ракетного топлива. Чтобы не разгонять зраду и не возбуждать ненужные споры.

На этом для себя считаю вопрос закрытым.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все.

Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Украине могут облегчить процесс выезда нардепов за границу во время войны.

Соответствующая поправка прописана в законопроекте №7383, поданном в Раду 17 мая. Если его примут, пограничникам запретят требовать у нардепов что-либо, кроме паспорта – обычного или дипломатического.

І грошей нетреба
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:00

  ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.

Вчера как минимум из 3 источников я слышал, что эти 4 установки для обучения персонала. По аналогии как с М777. Как обучат, будут поставки десятками.

ABC News заявили что обучение уже началось.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:32

Країни ЄС прийняли 5,3 млн українських біженців з початку війни, 2,3 млн повернулись – Frontex

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7140530/
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