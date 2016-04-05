Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.
"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.
Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить. ..........
В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.
"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".
https://interfax.com.ua/news/general/667265.html Статья от 06.06.2020. Т.е. проблемы возникли ещё до Зе. Павлоградский химзавод единственный в Украине, способный производить ракетное топливо, но проблемы у него были большие. В т.ч. и с производством топлива. Нужно было решить ряд технологических задач. Уж не буду писать о причинах опасной ситуации с утилизацией опасного ракетного топлива. Чтобы не разгонять зраду и не возбуждать ненужные споры.
На этом для себя считаю вопрос закрытым.
Стаття від 06.06.2020, но "проблемы возникли ещё до Зе". Цікавий висновок.
"Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха" , випущена перша партія на замовлення 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського". А якщо "Вільхи" у військах не буде - то чим бити по тилах супротивника?" - питає Шиман.
Ну от, "Вільхи" у військах нема. Результат відомий.
ЛАД могли бы свой график валют и обрезать. и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком. весь 2019 год доллар падал от 28 до 23. в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28. какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть?
ЛАД написав:переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь.
Не про "Луч", але перше посилання про фінансування та проблеми.
1 Червня, 2021 Боєприпас до ракетного комплексу «Вільха» Фото: Укробронпром Українські державні оборонні підприємства скаржаться Уряду на відсутність фінансування Бронетехніка Вільха ДОЗ (Державне оборонне замовлення) Львівський завод «ЛОРТА» ОПК Павлоградський хімічний завод Україна
Деякі державні оборонні підприємства скаржаться Кабінету міністрів на відсутність фінансування військових проєктів у рамках оборонного замовлення Міністерства оборони.
Про це повідомляє інтернет-видання Бабель з посиланням на громадські організації.
Повідомляється, що Павлоградський хімічний завод, який виробляє спорядження ракетних двигунів, за минулий рік отримав 156,8 мільйона гривень чистих збитків.
ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”, https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/
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