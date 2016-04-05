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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223122412251226>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:44

  ЛАД написав:Ещё о топливе для ракет:
Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.

Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.
..........

В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром".

https://interfax.com.ua/news/general/667265.html
Статья от 06.06.2020. Т.е. проблемы возникли ещё до Зе.
Павлоградский химзавод единственный в Украине, способный производить ракетное топливо, но проблемы у него были большие. В т.ч. и с производством топлива. Нужно было решить ряд технологических задач.
Уж не буду писать о причинах опасной ситуации с утилизацией опасного ракетного топлива. Чтобы не разгонять зраду и не возбуждать ненужные споры.

На этом для себя считаю вопрос закрытым.

Стаття від 06.06.2020, но "проблемы возникли ещё до Зе". Цікавий висновок.

Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

"Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха" , випущена перша партія на замовлення 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського". А якщо "Вільхи" у військах не буде - то чим бити по тилах супротивника?" - питає Шиман.

Ну от, "Вільхи" у військах нема.
Результат відомий.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:03

ЛАД
могли бы свой график валют и обрезать.
и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком.
весь 2019 год доллар падал от 28 до 23.
в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28.
какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь.


Не про "Луч", але перше посилання про фінансування та проблеми.

1 Червня, 2021 Боєприпас до ракетного комплексу «Вільха» Фото: Укробронпром
Українські державні оборонні підприємства скаржаться Уряду на відсутність фінансування
Бронетехніка Вільха ДОЗ (Державне оборонне замовлення) Львівський завод «ЛОРТА» ОПК Павлоградський хімічний завод Україна

Деякі державні оборонні підприємства скаржаться Кабінету міністрів на відсутність фінансування військових проєктів у рамках оборонного замовлення Міністерства оборони.

Про це повідомляє інтернет-видання Бабель з посиланням на громадські організації.

Повідомляється, що Павлоградський хімічний завод, який виробляє спорядження ракетних двигунів, за минулий рік отримав 156,8 мільйона гривень чистих збитків.

Зокрема, Міноборони затягнуло з рішенням замовити виробництво ракетних комплексів «Вільха», «Вільха-М», «Грім» та інших.
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-de ... nsuvannya/

ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”,
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/

з.і. ви не радник в ОПі? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:38

⚡️Замглави Європарламенту Катаріна Барлі закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

⚡️Пентагон заздалегідь розмістив реактивні системи залпового вогню HIMARS у Європі, щоб швидко доставити їх до України.
«Чекаючи на це рішення президента Джо Байдена, Міністерство оборони розмістила ракети ближче до українського кордону"
Навчання українських військових роботі з реактивними системами залпового вогню HIMARS проводитиметься за спеціальним планом підготовки.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Пентагону Колін Каль.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:53

  ЛАД написав:
2. Увеличение производства порой бывает не легче, а сложнее первоначальной организации производства. Бывает, что производственные мощности ограничены и для наращивания производства необходимы серьёзные капвложения.
3. Вы не обратили внимание на фразу:
Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра.

Я её специально подчеркнул.
В укр. Вики ничего не сказано, а в росс. Вики (http://surl.li/ccsrq) читаем что на вооружении:
Украина — 70 9П140 «Ураган», по состоянию на 2019 год[32], всего поставлено 139 РСЗО «Ураган»

Я, как сами понимаете, не министр обороны и не знаю планов вооружения. Но могу допустить, что считали количество наличных "Ураганов" + поступающие комплексы "Ольхи" достаточным. И ждали/планировали поставить в войска более совершенную "Ольху-М".


кстати - то что было поставлено в 2020 году это по тому же контракту что и в 2019.
так что поставка ольхи в 2020 - это не заслуга зеленского. просто доезжали на старом.
сколько ольхи было поставлено в 2021 году?
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-nazvaly-prychynu-chomu-ne-zakupayut-vilhu/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:58

  ЛАД написав:5. О дорогах.
А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне?
Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче.
И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброску наших войск, как с запада на восток, так и в других направлениях. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну?

когда возле человека живут буйный сосед - он в первую очередь думает о том как сделать так что бы у соседа было как можно меньше желания напасть а не клумбу возле дома обустраивает красивую и плазму вешает побольше на стену. но если вы сторонник теории перестать стрелять и посмотреть в глаза то это разговор слепого с глухим.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:01

  crumd написав:
  _Mykola_ написав:Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все.

Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.

За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:03

  ЛАД написав:6. О переводе КБ "Луч" на однодневный режим работы я не знаю. Если дадите ссылку, ознакомлюсь.


производит ракеты Артем.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:12

  ЛАД написав:7. Ещё раз повторю.
Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран.
Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток.
Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"?
Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство?

еще раз. в 2021 году было перевыполнение доходной части бюджета.
но на дороги дали 80 ярдов сверх плана а на оборону (а это не только армия - это весь силовой блок) дали дополнительно 8 ярдов. О каком ущербе уровню жизни вы говорите если эти деньги не нужно было отрезать с других статей? У вас хоть кто то из знакомых был мобилизован? А мне рассказывали какаю экипировку выдали мобилизованным. И я знаю что мобилизованные говорили про свою экипировку и дороги. Да вся страна теперь скидывается на закупки потому что дороги были поставлены во главу угла. Это не ущерб жизни для тех кто на передке что ли? Или вы думаете только о том как гражданским должно быть удобно эвакуироваться?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:13

  ЛАД написав: Или Вы считаете, что деньги "переброшенные" с обороны на, допустим, медицину всё равно засчитают как потраченные на оборону?


ну да. деньги же потрачены. значит бюджет выполнен.
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