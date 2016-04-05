Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:12

ЛАД написав: 7. Ещё раз повторю.

Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран.

Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток.

Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"?

Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство? Ещё раз повторю.Последние 8 лет наши расходы на оборону ежегодно были от 5 до 6% ВВП при европейских затратах порядка 2%. И это в одной из беднейших европейских стран.Достаточно много писалось о быстром росте трудовой миграции на Запад. Причём, если раньше это затрагивало в основном запад Украины, то в последнее время это всё шире распространялось на восток.Вы не согласны с моей фразой: "Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения"?Не думаете, что если бы мы начали выделять на оборону не 6, а, допустим, 10% ВВП, то поток на работы на Запад приобрёл бы лавинный характер, а падение уровня жизни вызвало бы массовое недовольство?

еще раз. в 2021 году было перевыполнение доходной части бюджета.но на дороги дали 80 ярдов сверх плана а на оборону (а это не только армия - это весь силовой блок) дали дополнительно 8 ярдов. О каком ущербе уровню жизни вы говорите если эти деньги не нужно было отрезать с других статей? У вас хоть кто то из знакомых был мобилизован? А мне рассказывали какаю экипировку выдали мобилизованным. И я знаю что мобилизованные говорили про свою экипировку и дороги. Да вся страна теперь скидывается на закупки потому что дороги были поставлены во главу угла. Это не ущерб жизни для тех кто на передке что ли? Или вы думаете только о том как гражданским должно быть удобно эвакуироваться?