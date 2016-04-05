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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:23
xaos_22 написав: crumd написав: _Mykola_ написав:
Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все.
Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.
За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.
Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:01
xaos_22 написав:
Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.
Об этом и речь. В условиях развитой ПВО противника одиночные ракеты Himars уступают залпу советских Град и Ураган.
Кстати, сколько ракет Ураган сгорели в арсеналах из-за неосторожного курения при Порошенко?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07
Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.[/quote]
За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.[/quote]
Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.[/quote]
Вы видили что этот расхваленный купол сбивает...самодельные ракеты сделанные из трубы и летящие со скоростью брошенного камня.Они там сами падают на полпути потому что самоделки.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07
crumd написав:
Об этом и речь. В условиях развитой ПВО противника одиночные ракеты Himars уступают залпу советских Град и Ураган.
Кстати, сколько ракет Ураган сгорели в арсеналах из-за неосторожного курения при Порошенко?
Яка це така "развитая ПВО противника"? Якщо працюють старі Точки, працюють стрьомні Нептуни над морем, то з чого ви взяли, що американські ракети виявляться гіршими?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:08
AlexMotel написав:
Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
А я вважаю, що дутий той купол. Вони щось крім ракет саморобних з гаржів, збивали? Скоріше це така ж казка, як і друга армія світу. Вони ніколи не билися з сильнішим противником, або хоча б рівним. Так, танками та літаками по арабам на пікапах, або по стрим радянським танкам з 50-х років - це їхне. Як і рашка.Тому і пітляють, "між краплями" пробігти хочуть.
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