Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.[/quote] За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.[/quote] Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.[/quote]
Вы видили что этот расхваленный купол сбивает...самодельные ракеты сделанные из трубы и летящие со скоростью брошенного камня.Они там сами падают на полпути потому что самоделки.
AlexMotel написав:Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
А я вважаю, що дутий той купол. Вони щось крім ракет саморобних з гаржів, збивали? Скоріше це така ж казка, як і друга армія світу. Вони ніколи не билися з сильнішим противником, або хоча б рівним. Так, танками та літаками по арабам на пікапах, або по стрим радянським танкам з 50-х років - це їхне. Як і рашка.Тому і пітляють, "між краплями" пробігти хочуть.
AlexMotel написав:Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
А я вважаю, що дутий той купол. Вони щось крім ракет саморобних з гаржів, збивали? Скоріше це така ж казка, як і друга армія світу. Вони ніколи не билися з сильнішим противником, або хоча б рівним. Так, танками та літаками по арабам на пікапах, або по стрим радянським танкам з 50-х років - це їхне. Як і рашка.Тому і пітляють, "між краплями" пробігти хочуть.
ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Вчера как минимум из 3 источников я слышал, что эти 4 установки для обучения персонала. По аналогии как с М777. Как обучат, будут поставки десятками.
ABC News заявили что обучение уже началось.
Буду только рад, если так. Тем более, если это произойдёт в течение месяца-двух, а не через полгода, как с немецким IRIS. Но пока видел сообщения именно о 4-х. И не только из наших источников. Но подождём. Все эти сообщения неофициальные. Байден в своей статье в НЙТаймс вообще ничего конкретно не назвал - ни тип оружия, ни количество. Но в принципе, обучение поставке не мешает. Вроде, как читал, обучение достаточно быстрое.
ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Ну і що ? 100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала.. Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях... Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18... А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб... Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.
vitaliian В маЦкве палят бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" https://censor.net/ru/video_news/334567 ... entr_video Почему Вам не раздуть: 1. Что предварительно палят живьём 15 украинцев? 2. Кацапы устроили украинцам, что на них работали "Хатынь" в центре МаЦквы. 3. "Не забудем не простим!" .................................................................. И в том же духе - для отражения состояния дел, посетителям форума из рифляндии?