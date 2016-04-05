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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1224122512261227>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:23

  xaos_22 написав:
  crumd написав:
  _Mykola_ написав:Сбивать баллистические ракеты... к которым относятся точки, смерчи и ураганы, ну ОЧЧЕНЬ тяжело, и даже Израиль с его куполами, сбивает далеко не все.

Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.

За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.

Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xaos_22 написав:Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.

Об этом и речь. В условиях развитой ПВО противника одиночные ракеты Himars уступают залпу советских Град и Ураган.

Кстати, сколько ракет Ураган сгорели в арсеналах из-за неосторожного курения при Порошенко?
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07

Баллистические ракеты большой дальности - это самая простая цель. Летит высоко, долго, по предсказуемой траектории. Вот сбить ракету Град гораздо сложней. Ракета мелкая, летит недолго.[/quote]
За 1 повний залп 1 РСЗВ Град випускає 40 ракет. У 1 батереї 6 машин. Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.[/quote]
Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.[/quote]


Вы видили что этот расхваленный купол сбивает...самодельные ракеты сделанные из трубы и летящие со скоростью брошенного камня.Они там сами падают на полпути потому что самоделки.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07

  crumd написав: Об этом и речь. В условиях развитой ПВО противника одиночные ракеты Himars уступают залпу советских Град и Ураган.

Кстати, сколько ракет Ураган сгорели в арсеналах из-за неосторожного курения при Порошенко?

Яка це така "развитая ПВО противника"? Якщо працюють старі Точки, працюють стрьомні Нептуни над морем, то з чого ви взяли, що американські ракети виявляться гіршими?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
А я вважаю, що дутий той купол. Вони щось крім ракет саморобних з гаржів, збивали? Скоріше це така ж казка, як і друга армія світу. Вони ніколи не билися з сильнішим противником, або хоча б рівним. Так, танками та літаками по арабам на пікапах, або по стрим радянським танкам з 50-х років - це їхне. Як і рашка.Тому і пітляють, "між краплями" пробігти хочуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:52

  d44 написав:
  AlexMotel написав:Якщо не помиляюсь, то Ізраїльський купол як раз для таких цілей,навіть відео десь гуляє.
А я вважаю, що дутий той купол. Вони щось крім ракет саморобних з гаржів, збивали? Скоріше це така ж казка, як і друга армія світу. Вони ніколи не билися з сильнішим противником, або хоча б рівним. Так, танками та літаками по арабам на пікапах, або по стрим радянським танкам з 50-х років - це їхне. Як і рашка.Тому і пітляють, "між краплями" пробігти хочуть.
https://youtu.be/NuhNs924aic
Я про це відео говорив...може хто краще знає спорити не буду.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:56

  Витаха написав:
  ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.

Вчера как минимум из 3 источников я слышал, что эти 4 установки для обучения персонала. По аналогии как с М777. Как обучат, будут поставки десятками.

ABC News заявили что обучение уже началось.

Буду только рад, если так.
Тем более, если это произойдёт в течение месяца-двух, а не через полгода, как с немецким IRIS. Но пока видел сообщения именно о 4-х. И не только из наших источников.
Но подождём. Все эти сообщения неофициальные. Байден в своей статье в НЙТаймс вообще ничего конкретно не назвал - ни тип оружия, ни количество.
Но в принципе, обучение поставке не мешает. Вроде, как читал, обучение достаточно быстрое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:00

  ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Ну і що ?
100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала..
Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях...
Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18...
А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб...
Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:16

vitaliian
В маЦкве палят бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" https://censor.net/ru/video_news/334567 ... entr_video
Почему Вам не раздуть:
1. Что предварительно палят живьём 15 украинцев?
2. Кацапы устроили украинцам, что на них работали "Хатынь" в центре МаЦквы.
3. "Не забудем не простим!"
..................................................................
И в том же духе - для отражения состояния дел, посетителям форума из рифляндии?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:22

pesikot
Интересная новость: https://t.me/SBUkr/4375
Вас "обошло"?
Или Вы до сих пор в поисках "Земли обетованной?"
А дела в Украине для Вас лишняя "ностальжи о не паханом поле с кроликами"?
Kudrjavuy
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