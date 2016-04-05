ЛАД написав:Я, как сами понимаете, не министр обороны и не знаю планов вооружения. Но могу допустить, что считали количество наличных "Ураганов" + поступающие комплексы "Ольхи" достаточным. И ждали/планировали поставить в войска более совершенную "Ольху-М".
Урагани практично не стріляють з 14. Причина - брак боєкомплекту. Ракети ніхто не робить крім рашки і мало в кого з наших союзників вони є на озброєнні. Вільха-М не "болєє совершенная" - це та ж сама ракета зі збільшеною кількістю пального за рахунок зменшення боєголовки. І поки що довести її до нормального вигляду.
Щодо Вільхи - по кількості установок не в курсі, але по ракетах - їх було закуплено 100 з лишнім за весь час. Для РСЗВ це ніщо(вистріляні в перші 2 дні війни). І за словами того ж Чмута, Хомчак відмовлявся їх купляти бо "навіщо вони в ССО".
Возможно, Вы правы. Сколько есть боеприпасов к "Урагану", не знаю. Но куда они делись? Всё расстреляли в 2014? Или взорвались в Балаклее, Калиновке, Сватове? В росс. Вики:
«Ураганы» широко применялись в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины обеими сторонами
Понятно, что 100 ракет это мало. Сколько было закуплено (и были ли вообще закупки) в 2021 нигде не нашёл. Ракеты "Ольха-М" отличаются, вроде, не только уменьшенным зарядом, но и повышенной точностью. В укр. Вики (http://surl.li/ccwin):
РСЗВ «Вільха» використовувалась з перших днів російського вторгнення в Україну 2022 року. Станом на 2 березня було зроблено близько 50 влучних ракетних ударів.
mephala написав:ЛАД могли бы свой график валют и обрезать. и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком. весь 2019 год доллар падал от 28 до 23. в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28. какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть?
Обрезать, прошу прощения, у меня почему-то не получилось. Пусть в 2019 средний (28+23)/2 = 25,5 - там почти линейное падение. В 2020 посчитать сложнее, но явно не больше 27. Т.о. курс вырос на (27-25,5)/25,5 * 25,5 = 5,88%. Расходы на оборону выросли на (120374,1-106627,7)/106627,7 * 100% = 12,89%. Я подтвердил свою неправоту? В следующий раз сначала считайте, а потом пишите.
Kudrjavuy написав:vitaliian В маЦкве палят бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" https://censor.net/ru/video_news/334567 ... entr_video Почему Вам не раздуть: 1. Что предварительно палят живьём 15 украинцев? 2. Кацапы устроили украинцам, что на них работали "Хатынь" в центре МаЦквы. 3. "Не забудем не простим!" .................................................................. И в том же духе - для отражения состояния дел, посетителям форума из рифляндии?
у вас с головой проблемы? я вроде не спрашивал у вас советов, видимо посторонние голоса их за меня просят.
V2 написав:.......... ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”, https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/
з.і. ви не радник в ОПі?
1. Я не радник в ОПі. К сожалению. Зарплата не помешала бы. 2. Отвлекусь от ракет. Ситуацию на Малышева (и вообще на харьковских заводах) знаю лучше. О танковом заводе я уже писал, в т.ч. и на этой ветке. Он уже очень давно в глубокой ... . Оживал за годы независимости дважды - когда поступали экспортные заказы. Последний раз это было, уж точно не помню, как бы не лет 15 назад. Всё остальное время медленно и верно умирал. Так же, как и остальные наши заводы - авиационный, Электротяжмаш, ХТЗ и другие. Тоже уже писал - на ХТЗ в советские времена был большой закрытый цех, который делал БТРы. Давно нет. Все президенты приезжали и на Малышева, и на авиа, и на ХТЗ, давали розовые обещания и... ничего не менялось. Сегодня, похоже, осталось только зафиксировать смерть.
Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь. Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна. Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.
Как ни удивительно, меня тут "истинный патриот" обозвал "совком" даже за лозунг: "Всё для фронта, всё для победы!".
sashaqbl написав:ЛАД Вільха-М на даний момент відрізняються сильно зниженою точністю, саме тому їх і не прийняли на озброєння. Щодо ракет до Ураганів - припускаю, що значна частина була знище на під час пожежі.
Возможно. Надеюсь, тут не напишут, что пожары устроил лично Зеленский.
ЛАД написав:5. О дорогах. А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне? Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче. И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброску наших войск, как с запада на восток, так и в других направлениях. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну?
когда возле человека живут буйный сосед - он в первую очередь думает о том как сделать так что бы у соседа было как можно меньше желания напасть а не клумбу возле дома обустраивает красивую и плазму вешает побольше на стену. но если вы сторонник теории перестать стрелять и посмотреть в глаза то это разговор слепого с глухим.
Ещё раз выделю для Вас поярче. Может, и аэродромы не нужны, пусть МиГи и Су садятся на родную землю? Если, по-вашему, дороги это "красивая клумба", то... Цитирую себя любимого: "невозможно что-то доказать человеку, который в чём-то убеждён и сомневаться не хочет. "
производит ракеты Артем
Знаю. Но Луч разработчик и, возможно, координатор работ. Но, если хотите, остаётся вопрос к Вам об однодневном режиме работы Артёма.
Привіт! Дякую за позитив, тут цього дуже не вистачає. У новинах пишуть, що десь на Півдні орків посунули на 8км за добу. (Якби ж кожна доба була такою вдалою!) Кажуть, що через 2-3 тижня, можливо, буде безпечно повертатися до Мико. Яка твоя думка - чи посунуть орків за 2 тижні ще хоча б на 30 км від Мико?
sashaqbl написав:ЛАД Вільха-М на даний момент відрізняються сильно зниженою точністю, саме тому їх і не прийняли на озброєння. Щодо ракет до Ураганів - припускаю, що значна частина була знище на під час пожежі.
Точность полученная на испытаниях 15 метров,при дальности 110 км это сниженная? кстати это уникальная ракета, бьющая по координатом, американсим нужна лазерная подсветка беспилотником, что может нивелировать сюрприз...