ЛАД написав:

гораздо больше дорог остались нашими и сильно облегчали и облегчают переброску наших войск, как с запада на восток, так и в других направлениях

О дорогах.А Вы не задумывались, что построенные дороги помогли нам и в войне?Массы людей эвакуировались автотранспортом. По хорошим дорогам это сделать гораздо легче.И, кстати, тут писали о том, что по этим дорогам продвигался агрессор, т.е. мы "облегчили" ему наступление. Но. Я уж промолчу о важности автодорог в мирное время. Или Вы считаете, что мы должны были превратиться в полностью милитаризованное государство и работать исключительно на войну?