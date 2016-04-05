главное, чтобы был решен вопрос с изготовлением продуктов специальной химии. На данный момент уже на хорошем уровне проведена подготовка по производству таких профильных предприятий, как «Импульс» в Шостке, которое должно обеспечить боеприпасную отрасль взрывателями, средствами инициации. Там, в принципе, этот вопрос технически решен. Остается решение проблемы создания продукции специальной химии.

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А коли ви кажете про спецхімію, то це важливо для того, щоб Україна була незалежна від імпорту та закупівлі закордоном в цілому?



Безусловно, это важнейший вопрос, потому что сейчас мы полностью зависим от импортных поставок, как бризантных взрывчатых веществ, так и метательных порохов. Поэтому такое важное производство должно быть локализовано внутри Украины, чтобы гарантировано обеспечить ВСУ всеми видами боеприпасов.

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Скажіть, яка ваша особиста оцінка щодо терміну і, можливо, фінансової складової, освоєння усього циклу спецхімії?



Ну, знаете, это достаточно сложное производство. Его восстановление возможно на мощностях завода в Шостке, который исторически занимался специальной химией. Но, опять-таки, учитывая те сложности, которые сейчас существуют на «Звезде», я думаю, что процесс восстановления отрасли спецхимии с нормальным финансированием займет около трех лет .



Ну, той факт, що Мінстратегпром створює цілий підрозділ для супроводження боєприпасної галузі, свідчить, що держава взялася за цю галузь серйозно?



Конечно. Я считаю, что это очень хороший знак. В частности, что люди, которые будут работать в этом подразделении, смогут глубоко вникнуть во все тонкости этого дела. А также я убежден, что нашей боеприпасной отрасли быть. Она будет развиваться.