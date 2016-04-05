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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1226122712281229>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Ну і що ?
100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала..
Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях...
Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18...
А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб...
Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.

Будем воевать ещё год-два -...- пять?
Спешить некуда?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:20

  crumd написав:
  xaos_22 написав:Яким чином перехоплювати навіть залп 1 установки, не кажучи про батарею? Жодним.

Об этом и речь. В условиях развитой ПВО противника одиночные ракеты Himars уступают залпу советских Град и Ураган.
....

Вообще-то, в кассете Himars 6 ракет, если говорить о тех ракетах, которые нам дадут.
Не знаю практику применения - стрельба ведётся залповая или одиночными выстрелами.
Думаю, скорее 2-й вариант, но не знаю.

О поставках:
Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Кол.

"В ожидании этого потенциального решения президента Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам", – сообщил Кол, отметив, что первый транш – четыре системы HIMARS.

Он добавил, что Пентагон разработал план, предполагающий возможность немедленного начала обучения украинских военных безопасному и эффективному управлению системой, а также ее обслуживанию.

В США полагают, что тренинги по управлению займут около трех недель, еще около двух недель может потребоваться для обучения обслуживанию систем.

Кол подчеркнул, что США дают Украине HIMARS для оборонительных целей, и это включает в себя использование этих систем для наступления, которое позволит освобождать оккупированные территории Украины, поскольку в данном случае это является самозащитой.

Представитель Пентагона сообщил, что сначала Украина получит четыре системы HIMARS и ракеты к ним, количество которых он отказался назвать. Он отметил, что при необходимости число боеприпасов будет быстро увеличено.

По словам Кола, после того, как системы будут использованы в боевых действиях, американцы и украинцы проанализируют их эффективность и полезность на поле боя. Затем, учитывая это, а также ситуацию на фронтах, которая сложится к тому времени, будут согласовывать решения о дальнейшей военной помощи.

https://news.liga.net/politics/news/pervye-chetyre-sistemy-himars-dlya-ukrainy-uje-v-evrope-ih-privezli-zaranee-pentagon
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Точность полученная на испытаниях 15 метров,при дальности 110 км это сниженная?
А є пруфи на саме такі результати випробувань?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:23

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  fler написав:
  Успіх написав:Всім привіт!
Два слова про фронт/вогневу написав тут>>>
Валютный рынок в контексте ДС


Привіт! Дякую за позитив, тут цього дуже не вистачає. У новинах пишуть, що десь на Півдні орків посунули на 8км за добу. (Якби ж кожна доба була такою вдалою!)
Кажуть, що через 2-3 тижня, можливо, буде безпечно повертатися до Мико. Яка твоя думка - чи посунуть орків за 2 тижні ще хоча б на 30 км від Мико? :roll:

Як не дивно, але це написали саме про наш напрямок :shock: - і це десь +/- в перший день, як я приїхав(чуть більше тижня тому) на вогневу.
В цей день наші насипАли оркам з усього, що було!!!(а було дуууууже багато чого)
Особливо гарно працювали наші гради і 777👍
Наші колони важкої техніки йшли вперед - і на це було любо дивитись/серце раділо/бойовий дух зашкалював!👍

На рахунок "чи посунуть за 2тижні на 30км" - все можливо... але тут ще залежить, з якого напрямку їх посувати ;)
Місцеві кажуть, що орки дуже добре окопались в своєму тилу, що аж і танки окопали і ще свої укриття позаливали бетоном!
Тож викурити їх звідти - ще треба буде постаратись!
Але - тепер Є ЧИМ старатись/нищити ворога!👍
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍

п.с.
Так просто... напишу для роздумів... що гарні річки Висунь і Інгулець :wink: :D

п.с.2
Забув написати, що ще МІНУС ДВА ВОРОЖИХ БЕЗПІЛОТНИКА, кожного з яких було збито якоюсь ракетою і мої товариші бачили вдалечині їх розриви...👍 - і казали, що якийсь парашутик з них вилітав при розриві.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:38

Ещё один пост о подготовке к войне. Производство снарядов. Давно держал, чуть не забыл.
Интервью "президента ДАХК “Артем” Володимира Зіміна" от 01.03.2021 - http://surl.li/ccwyn.
Цитировать особо не буду, только по одному моменту:
главное, чтобы был решен вопрос с изготовлением продуктов специальной химии. На данный момент уже на хорошем уровне проведена подготовка по производству таких профильных предприятий, как «Импульс» в Шостке, которое должно обеспечить боеприпасную отрасль взрывателями, средствами инициации. Там, в принципе, этот вопрос технически решен. Остается решение проблемы создания продукции специальной химии.
.......
А коли ви кажете про спецхімію, то це важливо для того, щоб Україна була незалежна від імпорту та закупівлі закордоном в цілому?

Безусловно, это важнейший вопрос, потому что сейчас мы полностью зависим от импортных поставок, как бризантных взрывчатых веществ, так и метательных порохов. Поэтому такое важное производство должно быть локализовано внутри Украины, чтобы гарантировано обеспечить ВСУ всеми видами боеприпасов.
........
Скажіть, яка ваша особиста оцінка щодо терміну і, можливо, фінансової складової, освоєння усього циклу спецхімії?

Ну, знаете, это достаточно сложное производство. Его восстановление возможно на мощностях завода в Шостке, который исторически занимался специальной химией. Но, опять-таки, учитывая те сложности, которые сейчас существуют на «Звезде», я думаю, что процесс восстановления отрасли спецхимии с нормальным финансированием займет около трех лет.

Ну, той факт, що Мінстратегпром створює цілий підрозділ для супроводження боєприпасної галузі, свідчить, що держава взялася за цю галузь серйозно?

Конечно. Я считаю, что это очень хороший знак. В частности, что люди, которые будут работать в этом подразделении, смогут глубоко вникнуть во все тонкости этого дела. А также я убежден, что нашей боеприпасной отрасли быть. Она будет развиваться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:47

Успіху успіхів!
І щоб завжди було дуууууже багато чого!
Але бережіть себе, не втрачайте голову.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:09

  ЛАД написав:Успіху успіхів!
І щоб завжди було дуууууже багато чого!
Але бережіть себе, не втрачайте голову.

Дякую!

Що що, а голову на війні втратити справді легко - як в прямому, так і в переносному значенні... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:23

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіху успіхів!
І щоб завжди було дуууууже багато чого!
Але бережіть себе, не втрачайте голову.

Дякую!

Що що, а голову на війні втратити справді легко - як в прямому, так і в переносному значенні... :D

Тому і написав. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:25

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Точность полученная на испытаниях 15 метров,при дальности 110 км это сниженная?
А є пруфи на саме такі результати випробувань?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BA%D1%81)
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:28

К вопросу о свободном владении оружием.
В Украине возросло на 37% число преступлений с применением огнестрельного оружия, заявил "Украинским новинам" глава Национальной полиции Игорь Клименко. "Это проблема, в стране идет война и будет продолжаться некоторое время. Но мы должны людям разъяснить и провести красную линию между защитой Родины и преступлением. За преступление должны все отвечать, кто бы это ни был. Тем более, если человек использует оружие, которое получил для отражения вооруженной агрессии россиян", - подчеркнул он. При этом Клименко назвал правильным решение выдать полицейское оружие бывшим работникам органов внутренних дел и ветеранам, поскольку у них есть опыт обращения с оружием.

http://surl.li/ccxhe
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