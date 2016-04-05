Ваш коханий совок, маючи 170 млн населення ( всі патріоти а-ля ви , навіть ті хто в концтаборах)ЛАД написав:budivelnik написав:Ну і що ?
100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала..
Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях...
Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18...
А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб...
Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.
Будем воевать ещё год-два -...- пять?
Спешить некуда?
Маючи підтримку тієї самої коаліції США/Англія/
Воював проти Німеччина/Італія - 130 млн осіб
З 22-06-1941 по 09-05-1945
І це навіть через 75 років совки вважають знатним досягненням на якому будують свої унікальність...
Нас - 40 млн , воюємо проти 140 млн...
Тому навіть совки повинні розуміти , що навіть наша перемога за 9 місяців - це супер-пупер-вау досягнення...
А десятки тисяч смертей - спишіть на свою російську...бо саме по цій ознаці пуйлокарлик визначає своє право на території..
То як - вже вибираєш вишню щоб повіситись? усвідомивши до чого ти своєю щелепою привів рідну Неньку?