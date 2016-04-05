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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1226122712281229
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Ну і що ?
100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала..
Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях...
Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18...
А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб...
Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.

Будем воевать ещё год-два -...- пять?
Спешить некуда?
Ваш коханий совок, маючи 170 млн населення ( всі патріоти а-ля ви , навіть ті хто в концтаборах)
Маючи підтримку тієї самої коаліції США/Англія/
Воював проти Німеччина/Італія - 130 млн осіб
З 22-06-1941 по 09-05-1945
І це навіть через 75 років совки вважають знатним досягненням на якому будують свої унікальність...

Нас - 40 млн , воюємо проти 140 млн...
Тому навіть совки повинні розуміти , що навіть наша перемога за 9 місяців - це супер-пупер-вау досягнення...
А десятки тисяч смертей - спишіть на свою російську...бо саме по цій ознаці пуйлокарлик визначає своє право на території..

То як - вже вибираєш вишню щоб повіситись? усвідомивши до чого ти своєю щелепою привів рідну Неньку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:38

Що бачу я
1 Для того щоб втрати орків були 5 до нашого 1 - треба щоб орки перли
2 Для того щоб орки перли...треба щоб пуйло вважало що є успіхи
3 Успіх це коли захоплюють території..

Отже висновок
Нам треба якнайбільше перемолоти зараз, щоб на момент коли будемо підходити до території які пуйло вважає російськими(Крим) в нього вже не було кого мобілізувати+ підтримка населення була мінусовою..
Просто згадаємо
Гітлер відступив від Москви - підтримка не впала
Гітлер програв під Сталінградом- підтримка не впала
Гітлер програв на Курскій дузі - підтримка не впала...
І тільки потім( в 1944) генералітет почав шукати як би його пристрелити...

Перемога під Москвою - це наша перемога під Києвом ,
Тепер маленька перемога під Харковом і Сумами...
Сталінградом - буде Херсонщина/Миколаївщина
Курською дугою - ОРДЛО....
budivelnik
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