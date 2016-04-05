Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:58

ЛАД написав: mephala написав: ЛАД

могли бы свой график валют и обрезать.

и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком.

весь 2019 год доллар падал от 28 до 23.

в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28.

какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть? могли бы свой график валют и обрезать.и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком.весь 2019 год доллар падал от 28 до 23.в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28.какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть?

Обрезать, прошу прощения, у меня почему-то не получилось.

Пусть в 2019 средний (28+23)/2 = 25,5 - там почти линейное падение.

В 2020 посчитать сложнее, но явно не больше 27.

Т.о. курс вырос на (27-25,5)/25,5 * 25,5 = 5,88%.

Расходы на оборону выросли на (120374,1-106627,7)/106627,7 * 100% = 12,89%.

Я подтвердил свою неправоту?

В следующий раз сначала считайте, а потом пишите. Обрезать, прошу прощения, у меня почему-то не получилось.Пусть в 2019 средний (28+23)/2 = 25,5 - там почти линейное падение.В 2020 посчитать сложнее, но явно не больше 27.Т.о. курс вырос на (27-25,5)/25,5 * 25,5 = 5,88%.Расходы на оборону выросли на (120374,1-106627,7)/106627,7 * 100% = 12,89%.Я подтвердил свою неправоту?В следующий раз сначала считайте, а потом пишите.

ну если уж идти до конца так до концаво первых вы начали в самом первом своем посту с линейки годов где было 2016-2021. а не как вы сузили 2019-2020. хотя я тоже сузил но 2019-2021.так что если уж строить анализ - так по всей линейке годов. это во первых.а во вторых ваша привязка к общему бюджету МО ошибочна в корне. там слишком много шелухи которая нас не интересует. для аналази нужно брать сколько конкретно денег идет из бюджета на технику а не на зарплату генералам:Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:"2101150"Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету:"Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"так вот если взять конкретно эту статью бюджета тор і к І с т а т т я І грн, млн І б ю д ж е т І % до бюдж І бакс средний І бакс, млн2019 І 2101150 І 17318,904 І 1072891,5 І 1,614226974 І 25,84558932 І 670,092020 І 2101150 І 22735,321 І 1288016,7 І 1,765141787 І 26,9575245 І 843,382021 І 2101150 І 22742,438 І 1490258,9 І 1,526072953 І 27,28618944 І 833,48и если в абсолюте в 2020-2021 действительно больше чем в 2019 то вот в проценте к общему бюджету не так все радужно как вам кажетсяможно еще глубже полезть в бюджетную программу по статье "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" что бы понять сколько же было по годам выделено на ракетные программы - но я не настолько спец что бы понять это.если есть желание можете тут поковырять