ЛАД написав:Подтвердил, что поставят именно 4 пусковых. При потребности 40.
Ну і що ? 100 днів тому, поставили всього 2000 джавелінів з нлавами....і це було добре, бо в лісистій місцевості Київщини і Чернігівщини з Сумщиною ...ця зброя чудово себе показала.. Потім поставили сотню гаубиць 155 мм...і головне не самі стволи а боєприпаси до цих стволів в товарних кількостях... Зараз для степових районів Херсонщини,Запоріжжя, Миколаївщини - поставлять спочатку 4 штуки , навчать на них працювати пару сотень бійців..і поставлять наступних 16-18... А 4 я думаю тому , що навчання буде проходити в бойових умовах і в нас тільки для охорони всього чотирьох Хімарсів є гарантовий протиповітряний засіб... Так що наступні Хімарси прийдуть разом з системами ППО, які будуть їх захищати.
Будем воевать ещё год-два -...- пять? Спешить некуда?
Ваш коханий совок, маючи 170 млн населення ( всі патріоти а-ля ви , навіть ті хто в концтаборах) Маючи підтримку тієї самої коаліції США/Англія/ Воював проти Німеччина/Італія - 130 млн осіб З 22-06-1941 по 09-05-1945 І це навіть через 75 років совки вважають знатним досягненням на якому будують свої унікальність...
Нас - 40 млн , воюємо проти 140 млн... Тому навіть совки повинні розуміти , що навіть наша перемога за 9 місяців - це супер-пупер-вау досягнення... А десятки тисяч смертей - спишіть на свою російську...бо саме по цій ознаці пуйлокарлик визначає своє право на території..
То як - вже вибираєш вишню щоб повіситись? усвідомивши до чого ти своєю щелепою привів рідну Неньку?
Що бачу я 1 Для того щоб втрати орків були 5 до нашого 1 - треба щоб орки перли 2 Для того щоб орки перли...треба щоб пуйло вважало що є успіхи 3 Успіх це коли захоплюють території..
Отже висновок Нам треба якнайбільше перемолоти зараз, щоб на момент коли будемо підходити до території які пуйло вважає російськими(Крим) в нього вже не було кого мобілізувати+ підтримка населення була мінусовою.. Просто згадаємо Гітлер відступив від Москви - підтримка не впала Гітлер програв під Сталінградом- підтримка не впала Гітлер програв на Курскій дузі - підтримка не впала... І тільки потім( в 1944) генералітет почав шукати як би його пристрелити...
Перемога під Москвою - це наша перемога під Києвом , Тепер маленька перемога під Харковом і Сумами... Сталінградом - буде Херсонщина/Миколаївщина Курською дугою - ОРДЛО....
Усталость от войны угрожает ослабить помощь Самая опасная фаза войны только начинается. Самые ожесточенные бои идут в Донбассе. Украинская армия там прекрасно подготовлена, у нее было на этом восемь лет. Именно поэтому в начале войны Россия почти не смогла в этом районе продвинуться. Но ситуация сейчас меняется после того, как Москва сосредоточила всю огневую мощь на одном участке фронта, создав преимущество. Если Россия добьется успеха в Донбассе, она может быстрее открыть себе дорогу в центр, снова попытаться взять Киев и свергнуть правительство. Путин не заинтересован в переговорах, поскольку уверен, что у него больше ресурсов.
Эта фаза опасна еще и тем, что война стала обыденной, к ней привыкли. Другие темы вышли на первые полосы газет, усталость от войны угрожает ослабить готовность помогать - этого нельзя допустить.
Мир в Украине сейчас иллюзорен. Киеву срочно нужны тяжелые вооружения, но и более жесткие санкции.С таким трудом согласованное в ЕС нефтяное эмбарго должно наконец вступить в силу, и скоро нужно будет его ужесточать. Время дипломатии наступит только тогда, когда российское наступление будет как минимум остановлено. Военное лето будет горячим. На счету каждый день.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Примерно на ту же тему ВВС - "Война в Украине: как долго Запад сможет сохранять единство мнений?" - https://www.bbc.com/russian/features-61673405. Здесь несколько подробнее, но статья относительно большая, цитировать не буду.
Я, собственно, к чему. Нам стоит добиваться как можно более быстрой поставки оружия и стараться не затягивать войну. К большому сожалению, всё это не очень зависит от нас.
А десятки тисяч смертей - спишіть на свою російську...бо А десятки тисяч смертей - спишіть на свою російську...бо саме по цій ознаці пуйлокарлик визначає своє право на території..
То як - вже вибираєш вишню щоб повіситись? усвідомивши до чого ти своєю щелепою привів рідну Неньку? пуйлокарлик визначає своє право на території..
То як - вже вибираєш вишню щоб повіситись? усвідомивши до чого ти своєю щелепою привів рідну Неньку?
Глупость на марше. В Чечне, Грузии, Сирии причина тоже была в языке? "саме по цій ознаці"? Уже 1000 раз говорилось о том, что это не причина. А повод ... Было бы желание, а повод найдётся. "Демилитаризация. Денацификация. Биолаборатории. Базы НАТО. ..." Можно и ещё придумать. И страдает сегодня восток Украины больше не потому, что говорит по-русски, а просто потому, что граница с РФ здесь.
Внутренние чвары помогают придумывать пропагандонам во такие страшилки:
Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. «Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — рассказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По его словам, с украинской стороны скоро будет некому воевать. Силы территориальной обороны не смогут заменить армию, и военные видят это. Также Лукашенко напомнил об обещаниях Киева в адрес Польши, которые вызвали негативную реакцию среди военных.
«Они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны], — сказал Лукашенко. — Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому», — добавил Лукашенко.
Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.
mephala написав:ЛАД могли бы свой график валют и обрезать. и вы только подтвердили свою неправоту этим графиком. весь 2019 год доллар падал от 28 до 23. в 2020 как прыгнул за три месяца до 28 и болтался 27-28. какая средняя была по 2019 году и 2020 думаю вам не сложно прикинуть?
Обрезать, прошу прощения, у меня почему-то не получилось. Пусть в 2019 средний (28+23)/2 = 25,5 - там почти линейное падение. В 2020 посчитать сложнее, но явно не больше 27. Т.о. курс вырос на (27-25,5)/25,5 * 25,5 = 5,88%. Расходы на оборону выросли на (120374,1-106627,7)/106627,7 * 100% = 12,89%. Я подтвердил свою неправоту? В следующий раз сначала считайте, а потом пишите.
ну если уж идти до конца так до конца во первых вы начали в самом первом своем посту с линейки годов где было 2016-2021. а не как вы сузили 2019-2020. хотя я тоже сузил но 2019-2021. так что если уж строить анализ - так по всей линейке годов. это во первых. а во вторых ваша привязка к общему бюджету МО ошибочна в корне. там слишком много шелухи которая нас не интересует. для аналази нужно брать сколько конкретно денег идет из бюджета на технику а не на зарплату генералам:
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: "2101150" Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету: "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"
так вот если взять конкретно эту статью бюджета то р і к І с т а т т я І грн, млн І б ю д ж е т І % до бюдж І бакс средний І бакс, млн 2019 І 2101150 І 17318,904 І 1072891,5 І 1,614226974 І 25,84558932 І 670,09 2020 І 2101150 І 22735,321 І 1288016,7 І 1,765141787 І 26,9575245 І 843,38 2021 І 2101150 І 22742,438 І 1490258,9 І 1,526072953 І 27,28618944 І 833,48
и если в абсолюте в 2020-2021 действительно больше чем в 2019 то вот в проценте к общему бюджету не так все радужно как вам кажется