Знаю. Но Луч разработчик и, возможно, координатор работ. Но, если хотите, остаётся вопрос к Вам об однодневном режиме работы Артёма.
блин. первая же ссылка в поиковике. вам тяжело гугл запустить? https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html ""На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін. Виробництво вітчизняних снарядів також планували із значним залученням потужностей ДАХК "Артем" Виробництво вітчизняних снарядів також планували із значним залученням потужностей ДАХК "Артем"
Як додав керівник підприємства, наразі існування ДАХК "Артем" проходить виключно завдяки іноземним замовленням. А роботи по постачанню "Вільхи" та "Нептуна" і досі знаходяться на етапі обговорення.
"Враховуючи скрутну ситуацію, великі затрати на теплоносії, епідемічну ситуацію та загрозу повного локдауна, на жаль, це єдине можливе рішення. Як тільки ДАХК "Артем" отримає стабільне замовлення для держави, ми зможемо дати людям роботу", - підкреслив Володимир Зімін"
ЗЫ т.е. после полного выполнения в начале 2020 года контракта подписанного еще при порошенке держались как могли за счет иностранных заказов. государству было ПОФИГ.
mephala 1. Я нигде не писал, что у нас "так все радужно". Далеко не радужно. Изначально, если уж возвращаться к тому, с чего я начал, я возражал только против ставших в последнее время популярными на форуме утверждений, что Порошенко создал армию и вооружил её, а Зеленский всё развалил. Я не преуменьшаю заслуг Порошенко, но и обвинять в сегодняшнем положении дел исключительно Зеленского и приписывать ему "развал" явно не справедливо и не верно. 2. Я не считаю, что эти разборки, которые здесь начали сторонники Порошенко, вообще сегодня нужны и актуальны. 3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?
Анализировать по статьям расходов... А зачем? Простите, читать о "зарплатах генералов" несколько смешно. Когда-то Будивельник любил такие расчёты и показывал, что "раскулачивание богатых" весьма слабо, практически незаметно улучшит положение бедных. Я с ним в этом согласен. Зарплата генералов составляет мизерную часть оборонного бюджета. Их всего-то в 2019 "Из всего объема генеральских должностей 110 действительно занимают генералы, а 47 - полковники" (https://news.liga.net/politics/news/skolko-generalov-v-vsu-infografika).
Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше? Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ? Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко? Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать?
ЛАД написав:3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?
ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.
"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года. В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32] Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"
ЛАД написав:Анализировать по статьям расходов... А зачем? Простите, читать о "зарплатах генералов" несколько смешно. Когда-то Будивельник любил такие расчёты и показывал, что "раскулачивание богатых" весьма слабо, практически незаметно улучшит положение бедных. Я с ним в этом согласен. Зарплата генералов составляет мизерную часть оборонного бюджета. Их всего-то в 2019 "Из всего объема генеральских должностей 110 действительно занимают генералы, а 47 - полковники" (https://news.liga.net/politics/news/skolko-generalov-v-vsu-infografika).
я про зарплаты генералов условно. кстати зарплаты тоже было бы интересно проанализировать. в инете писали что обеспечение офицеров и солдат не менялось три года из-за чего люди массово уходили отслужив год по контракту. интересно куда же ушло все это увеличение бюджета. так что полезно анализировать детали а не кидаться общими данными. но вернемся к технике когда мы дискутируем на тему срыва закупки техники (а именно ракетной программы) приводить данные которые предусмотрены вообще на все министрерство это кхм...
vvbr написав:Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.
Это не раздор. Просто военные руководствуются военными соображениями. А ОП - политическими.
Такое часто бывает в плутократиях. Например, во время 2МВ Жуков потребовал отвести войска и сдать Киев. Сталин чуть не расстрелял его за это. Под Харьковом Жуков уже промолчал. И получился харьковский котел.
ЛАД написав:3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?
ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.
"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года. В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32] Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"
Хотите сказать, что у нас на начало войны было всего 6 дронов? Как-то сомнительно. По Вашей же ссылке на Вики http://surl.li/ccxyj (правда, на украинскую):
3 липня 2020 року з'явилась інформація про те, що Україна прагне придбати ще одну партію турецьких ударних безпілотників — цю тему обговорювали в ході офіційного візиту міністра оборони Туреччини до Києва[98]. Зокрема повідомляється, що міністр оборони України Андрій Таран заявив про готовність України купувати безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) турецького виробництва на зустрічі з турецьким колегою Хулусі Акаром.
26 листопада 2020 року Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, перебуваючи на полігоні «Широкий лан», заявив, що Україна у 2021 році купить пʼять нових безпілотних ударних комплексів Bayraktar. За його словами, рішення про закупівлю вже ухвалили. Нові ударні дрони будуть відрізнятися за тактико-технічними характеристиками, зокрема за висотою і дальністю польоту. ..... У липні 2021 року перший ударний безпілотний комплекс для Військово-Морських Сил поставили в Україну, проводили остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування. Так ВМС України отримає засоби ефективного спостереження та прикриття узбережжя акваторій Чорного й Азовського морів і можливість уражати надводні та наземні об'єкти супротивника високоточними засобами. ......... У оприлюднених фото національного флоту та на відео видно літальні апарати з бортовими номерами 72, 73, 74 та 76. Окрім самих літальних апаратів до складу комплексу входять наземна станція керування та супутнє обладнання[102].
При цьому ВМС отримали оновлену версію комплексу з радіусом дії 300 км замість 150 км, а також окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція керування БПЛА[13]
Но Вы всё продолжаете технические подробности. Я Вас просил ответить на принципиальные вопросы. Могу повторить.
1. Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше? Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ?
2. Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко?
Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать? Это основное. Я хочу понимать, что Вы хотите мне доказать. А не цепляться за цифры курсов, дат и прочее. Жду Ваших ответов на эти 2 вопроса, иначе прекращаю обсуждение.
P.s. Спасибо за сообщение о том, что Артём переходил на однодневку. Но прочему Вы не обращаете внимание на то, что я писал о харьковских заводах, которые уже давно в таком положении (возможно, и "Артём" тоже давно?)? Или танки и БТРы нам не нужны?
ЛАД написав:Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше? Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ? Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко? Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать?
своровал зеленский деньги или нет на строительстве дорог - надеюсь нам расскажет следующая власть. денег прошло через этот проект немерянно. и деньги были на закупку всего того что сейчас волонтеры закупают - дополнительных 80 ярдов на дороги же нашлись. вы вообще вкурсе что на дороги потратили 130 ярдов за 2021 год? т.е. вам нормально потратить почти 10% бюджета на дороги когда враг у ворот? где остановимся? 15% или 20% на дороги? Или ЕЩЕ БОЛЬШЕ? напомнить сколько потратили на все МО? а на фоне затрат на закупку техники так вообще шок. враг у ворот а мы тратим 20 ярдов на оружие и 130 ярдов на дороги. я вам уже приводил пример про клумбу у дома.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 03 чер, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
vvbr написав:Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.
Это не раздор. Просто военные руководствуются военными соображениями. А ОП - политическими.
Такое часто бывает в плутократиях. Например, во время 2МВ Жуков потребовал отвести войска и сдать Киев. Сталин чуть не расстрелял его за это. Под Харьковом Жуков уже промолчал. И получился харьковский котел.
1. Во время нашей войны я пока таких примеров не вижу. 2. У нас на форуме нет ни генштабистов, ни работников ОП.