Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:37

mephala написав: ЛАД написав: 3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили? Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?



ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.



"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года.

В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32]

Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]" ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны."В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года.В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32]Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"

3 липня 2020 року з'явилась інформація про те, що Україна прагне придбати ще одну партію турецьких ударних безпілотників — цю тему обговорювали в ході офіційного візиту міністра оборони Туреччини до Києва[98]. Зокрема повідомляється, що міністр оборони України Андрій Таран заявив про готовність України купувати безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) турецького виробництва на зустрічі з турецьким колегою Хулусі Акаром.



26 листопада 2020 року Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, перебуваючи на полігоні «Широкий лан», заявив, що Україна у 2021 році купить пʼять нових безпілотних ударних комплексів Bayraktar. За його словами, рішення про закупівлю вже ухвалили. Нові ударні дрони будуть відрізнятися за тактико-технічними характеристиками, зокрема за висотою і дальністю польоту.

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У липні 2021 року перший ударний безпілотний комплекс для Військово-Морських Сил поставили в Україну, проводили остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування. Так ВМС України отримає засоби ефективного спостереження та прикриття узбережжя акваторій Чорного й Азовського морів і можливість уражати надводні та наземні об'єкти супротивника високоточними засобами.

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У оприлюднених фото національного флоту та на відео видно літальні апарати з бортовими номерами 72, 73, 74 та 76. Окрім самих літальних апаратів до складу комплексу входять наземна станція керування та супутнє обладнання[102].



При цьому ВМС отримали оновлену версію комплексу з радіусом дії 300 км замість 150 км, а також окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція керування БПЛА[13]

Хотите сказать, что у нас на начало войны было всего 6 дронов?Как-то сомнительно. По Вашей же ссылке на Вики(правда, на украинскую):Но Вы всё продолжаете технические подробности.Я Вас просил ответить на принципиальные вопросы. Могу повторить.1. Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше?Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ?2. Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко?Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать?Это основное. Я хочу понимать, что Вы хотите мне доказать. А не цепляться за цифры курсов, дат и прочее.Жду Ваших ответов на эти 2 вопроса, иначе прекращаю обсуждение.P.s. Спасибо за сообщение о том, что Артём переходил на однодневку. Но прочему Вы не обращаете внимание на то, что я писал о харьковских заводах, которые уже давно в таком положении (возможно, и "Артём" тоже давно?)?Или танки и БТРы нам не нужны?