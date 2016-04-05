Народне прислів'я: горбатого лише могила виправить.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:49
mephala
1. Я нигде не писал, что у нас "так все радужно". Далеко не радужно.
Изначально, если уж возвращаться к тому, с чего я начал, я возражал только против ставших в последнее время популярными на форуме утверждений, что Порошенко создал армию и вооружил её, а Зеленский всё развалил. Я не преуменьшаю заслуг Порошенко, но и обвинять в сегодняшнем положении дел исключительно Зеленского и приписывать ему "развал" явно не справедливо и не верно.
2. Я не считаю, что эти разборки, которые здесь начали сторонники Порошенко, вообще сегодня нужны и актуальны.
3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?
Анализировать по статьям расходов... А зачем? Простите, читать о "зарплатах генералов" несколько смешно. Когда-то Будивельник любил такие расчёты и показывал, что "раскулачивание богатых" весьма слабо, практически незаметно улучшит положение бедных. Я с ним в этом согласен. Зарплата генералов составляет мизерную часть оборонного бюджета. Их всего-то в 2019 "Из всего объема генеральских должностей 110 действительно занимают генералы, а 47 - полковники" (
Я считаю, что сделано, наверное, не всё, что можно было, но весьма многое.
перечитайте мои первые посты по этому вопросу - viewtopic.php?p=5441104#p5441104 и viewtopic.php?p=5441119#p5441119.
Я, по-моему, достаточно ясно высказался. Вы втягиваете меня в совершенно не интересный спор ни о чём.
Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше?
Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ?
Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко?
Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:08
ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.
"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года.
В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32]
Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:19
я про зарплаты генералов условно. кстати зарплаты тоже было бы интересно проанализировать. в инете писали что обеспечение офицеров и солдат не менялось три года из-за чего люди массово уходили отслужив год по контракту. интересно куда же ушло все это увеличение бюджета. так что полезно анализировать детали а не кидаться общими данными.
но вернемся к технике
когда мы дискутируем на тему срыва закупки техники (а именно ракетной программы) приводить данные которые предусмотрены вообще на все министрерство это кхм...
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это не раздор. Просто военные руководствуются военными соображениями. А ОП - политическими.
Такое часто бывает в плутократиях. Например, во время 2МВ Жуков потребовал отвести войска и сдать Киев. Сталин чуть не расстрелял его за это. Под Харьковом Жуков уже промолчал. И получился харьковский котел.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:37
Хотите сказать, что у нас на начало войны было всего 6 дронов?
Как-то сомнительно. По Вашей же ссылке на Вики
Но Вы всё продолжаете технические подробности.
Я Вас просил ответить на принципиальные вопросы. Могу повторить.
1. Вы считаете, что надо было тратить не 5-6% ВВП на оборону, а больше?
Сколько? 10%? 15%? 20? ЕЩЁ БОЛЬШЕ?
2. Или Вы считаете, что при примерно одинаковых расходах Зеленский больше своровал, чем Порошенко?
Выскажитесь ясно, что Вы хотите доказать?
Это основное. Я хочу понимать, что Вы хотите мне доказать. А не цепляться за цифры курсов, дат и прочее.
Жду Ваших ответов на эти 2 вопроса, иначе прекращаю обсуждение.
P.s. Спасибо за сообщение о том, что Артём переходил на однодневку. Но прочему Вы не обращаете внимание на то, что я писал о харьковских заводах, которые уже давно в таком положении (возможно, и "Артём" тоже давно?)?
Или танки и БТРы нам не нужны?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:43
Т.к. железный занавес опущен -- именно так: _все_ мужское население 18-60 -- мы воюем.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 03 чер, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:44
своровал зеленский деньги или нет на строительстве дорог - надеюсь нам расскажет следующая власть. денег прошло через этот проект немерянно.
и деньги были на закупку всего того что сейчас волонтеры закупают - дополнительных 80 ярдов на дороги же нашлись. вы вообще вкурсе что на дороги потратили 130 ярдов за 2021 год?
т.е. вам нормально потратить почти 10% бюджета на дороги когда враг у ворот?
где остановимся? 15% или 20% на дороги? Или ЕЩЕ БОЛЬШЕ?
напомнить сколько потратили на все МО? а на фоне затрат на закупку техники так вообще шок.
враг у ворот а мы тратим 20 ярдов на оружие и 130 ярдов на дороги.
я вам уже приводил пример про клумбу у дома.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 03 чер, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:45
1. Во время нашей войны я пока таких примеров не вижу.
2. У нас на форуме нет ни генштабистов, ни работников ОП.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:50
mephala
На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.
Тогда, простите, беседа закончена.
А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.
Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.
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