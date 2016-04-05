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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1229123012311232>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:51

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:И страдает сегодня восток Украины больше не потому, что говорит по-русски,
Народне прислів'я: горбатого лише могила виправить.
Тільки примітивний совок все зводить до мови...
Винуваті не носії мови(російської ,турецької чи єврейської)
Винуваті виборці проросійських партій...
А таких більшість саме на сході..і саме вони винуваті в тому що їх землі сьогодні спаплюжені...
І вимагати ..або навіть більше - звинувачувати тих хто не голосував за януковичів-бойків-новінських...в тому що москалі зараз знищують схід і південь України - це совок головного мозку.

Поки не дійде, що за своє треба боротись, а не чекати коли іноземний агресор верне молодість і совок - доти вороги й далі будуть плюндрувати землі тих хто все віддав на відкуп комусь...
Захотіли виборці вигнати баригу на крові і замість глянути в очі і зустрітись посередині...відразу отримали Бучу і Маріуполь...і ще сотні інших подібних місць..
Не бачать віруючі різницю між ПЦУ і УПЦ МП - значить нехай й далі готуються до злочинів зі сторони проросійських попів які віддають шану кирилу гундяєву..який благословляє російське воїнство на вбивство їх дітей...


Тому
Признайте що якби не
АРміяМОваВІРа - то вже б хизувалися своїми трьокольоровими паспортами і знищували тих хто залишився вірним Жовто-Блакитному стягу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:53

  mephala написав:
  ЛАД написав:3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?


ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.

"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года.
В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32]
Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"

на момент войны у нас было 36 байрактаров
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.
А може якби 80 млрд на озброєння і не збори на шашлики в січні-лютому...
То й по Харкову б не били ..і киянам не треба було евакуйовуватись....та й оркам по розбитим дорогам не вдалось би за три дні захопити пів Київської , Харківську, Херсонську, Миколаївську , частину Донецької і Луганської областей...
Дивишся і вбитих не було б....
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:59

  crumd написав:
  vvbr написав:Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.

Это не раздор. Просто военные руководствуются военными соображениями. А ОП - политическими.

Такое часто бывает в плутократиях. Например, во время 2МВ Жуков потребовал отвести войска и сдать Киев. Сталин чуть не расстрелял его за это. Под Харьковом Жуков уже промолчал. И получился харьковский котел.
Не придумывайте и не повторяйте пропагандонские выдумки. Нет у нас ни какого раздора между военными и администрацией президента. Наоборот, по слухам сегодня генштаб имеет беспрецедентные полномочия, потому и война идет не по задумке врага. Есть работа одной из политических сил против власти, чем и вызваны подобные высеры Лукашенко и пр. российских поропагандонов.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:00

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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:02

budivelnik
1. В том, что "зараз знищують схід і південь України" я обвиняю Путина и Россию.
А Вы почему-то граждан Украины.
2. Сегодня за свободу Украины сражаются все - и украино-, и русскоязычные, и жители востока, и юга, и запада.
3. Вы здесь занимаетесь "разжиганием вражды" по разным признакам.
И именно сегодня, когда есть общий сильный и опасный враг.
Так на кого Вы работаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:02

  ЛАД написав:
  V2 написав:..........
ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”,
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/

з.і. ви не радник в ОПі? :)

1. Я не радник в ОПі. К сожалению. Зарплата не помешала бы. :)
2. Отвлекусь от ракет. Ситуацию на Малышева (и вообще на харьковских заводах) знаю лучше. О танковом заводе я уже писал, в т.ч. и на этой ветке. Он уже очень давно в глубокой ... . Оживал за годы независимости дважды - когда поступали экспортные заказы. Последний раз это было, уж точно не помню, как бы не лет 15 назад. Всё остальное время медленно и верно умирал.
Так же, как и остальные наши заводы - авиационный, Электротяжмаш, ХТЗ и другие. Тоже уже писал - на ХТЗ в советские времена был большой закрытый цех, который делал БТРы. Давно нет. Все президенты приезжали и на Малышева, и на авиа, и на ХТЗ, давали розовые обещания и... ничего не менялось. Сегодня, похоже, осталось только зафиксировать смерть.

Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь.
Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна.
Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.

Как ни удивительно, меня тут "истинный патриот" обозвал "совком" даже за лозунг: "Всё для фронта, всё для победы!". :)

ХТЗ делал МТЛБ или "мотолыги" - не самая современная техника 64 или 65 года разработки...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:08

  ЛАД написав:mephala
На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.
Тогда, простите, беседа закончена.

А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.

Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.


если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть.
и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:11

  Shaman написав:.......
ХТЗ делал МТЛБ или "мотолыги" - не самая современная техника 64 или 65 года разработки...

Не самая. Согласен. Так и делал он их не вчера.
Можно было заменить. Малышева тоже когда-то делал 34-ки.
Да и сегодня наша армия использует (и получает с Запада) часто не намного более новые разработки.
Не знаю, как сегодня, но в армии
Україна — 2090 МТ-ЛБ станом на 2010 рік[
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:17

  Успіх написав:Всім привіт!
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Радий чути! Слава захисникам!!!
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