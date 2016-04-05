ЛАД написав:

V2 написав: ..........

ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”,

https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/



з.і. ви не радник в ОПі? ..........ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”,з.і. ви не радник в ОПі?

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1. Я не радник в ОПі. К сожалению. Зарплата не помешала бы.2. Отвлекусь от ракет. Ситуацию на Малышева (и вообще на харьковских заводах) знаю лучше. О танковом заводе я уже писал, в т.ч. и на этой ветке. Он уже очень давно в глубокой ... . Оживал за годы независимости дважды - когда поступали экспортные заказы. Последний раз это было, уж точно не помню, как бы не лет 15 назад. Всё остальное время медленно и верно умирал.Так же, как и остальные наши заводы - авиационный, Электротяжмаш, ХТЗ и другие. Тоже уже писал - на. Давно нет.президенты приезжали и на Малышева, и на авиа, и на ХТЗ, давали розовые обещания и... ничего не менялось. Сегодня, похоже, осталось только зафиксировать смерть.Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь.Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна.Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.Как ни удивительно, меня тут "истинный патриот" обозвал "совком" даже за лозунг: "Всё для фронта, всё для победы!".