ЛАД написав:И страдает сегодня восток Украины больше не потому, что говорит по-русски,
Народне прислів'я: горбатого лише могила виправить.
Тільки примітивний совок все зводить до мови... Винуваті не носії мови(російської ,турецької чи єврейської) Винуваті виборці проросійських партій... А таких більшість саме на сході..і саме вони винуваті в тому що їх землі сьогодні спаплюжені... І вимагати ..або навіть більше - звинувачувати тих хто не голосував за януковичів-бойків-новінських...в тому що москалі зараз знищують схід і південь України - це совок головного мозку.
Поки не дійде, що за своє треба боротись, а не чекати коли іноземний агресор верне молодість і совок - доти вороги й далі будуть плюндрувати землі тих хто все віддав на відкуп комусь... Захотіли виборці вигнати баригу на крові і замість глянути в очі і зустрітись посередині...відразу отримали Бучу і Маріуполь...і ще сотні інших подібних місць.. Не бачать віруючі різницю між ПЦУ і УПЦ МП - значить нехай й далі готуються до злочинів зі сторони проросійських попів які віддають шану кирилу гундяєву..який благословляє російське воїнство на вбивство їх дітей...
Тому Признайте що якби не АРміяМОваВІРа - то вже б хизувалися своїми трьокольоровими паспортами і знищували тих хто залишився вірним Жовто-Блакитному стягу.
ЛАД написав:3. Вы зацепились за чисто технический вопрос. Я не собирался здесь делать хоть какой-то анализ военных бюджетов по годам. Просто привёл цифры, чтобы показать, что никакого урезания не было. Возможно, деньги были потрачены не на ракетные программы, а, к примеру, на те же "Байрактары". Или Вы считаете, что нам их подарили?
ну если верить вики то к байрактарам зеленский не причастен. во всяком случе к тем что летали на момент начала войны.
"В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл.[29][9], поставка завершена в ноябре 2019 года. В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов[30]; контракт заключён в сентябре 2021[31]. В конце декабря 2021 года Андрей Ермак официально сообщил о запуске украинской сборки Bayraktar TB2, которые планировалось оснащать двигателями украинского производства[32] Польшей заказано 24 единицы. Первая партия должна быть поставлена в 2022 году[33]"
ЛАД написав:А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.
А може якби 80 млрд на озброєння і не збори на шашлики в січні-лютому... То й по Харкову б не били ..і киянам не треба було евакуйовуватись....та й оркам по розбитим дорогам не вдалось би за три дні захопити пів Київської , Харківську, Херсонську, Миколаївську , частину Донецької і Луганської областей... Дивишся і вбитих не було б....
vvbr написав:Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.
Это не раздор. Просто военные руководствуются военными соображениями. А ОП - политическими.
Такое часто бывает в плутократиях. Например, во время 2МВ Жуков потребовал отвести войска и сдать Киев. Сталин чуть не расстрелял его за это. Под Харьковом Жуков уже промолчал. И получился харьковский котел.
Не придумывайте и не повторяйте пропагандонские выдумки. Нет у нас ни какого раздора между военными и администрацией президента. Наоборот, по слухам сегодня генштаб имеет беспрецедентные полномочия, потому и война идет не по задумке врага. Есть работа одной из политических сил против власти, чем и вызваны подобные высеры Лукашенко и пр. российских поропагандонов.
budivelnik 1. В том, что "зараз знищують схід і південь України" я обвиняю Путина и Россию. А Вы почему-то граждан Украины. 2. Сегодня за свободу Украины сражаются все - и украино-, и русскоязычные, и жители востока, и юга, и запада. 3. Вы здесь занимаетесь "разжиганием вражды" по разным признакам. И именно сегодня, когда есть общий сильный и опасный враг. Так на кого Вы работаете?
V2 написав:.......... ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова” вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України”, https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-pr ... netehniky/
з.і. ви не радник в ОПі?
1. Я не радник в ОПі. К сожалению. Зарплата не помешала бы. 2. Отвлекусь от ракет. Ситуацию на Малышева (и вообще на харьковских заводах) знаю лучше. О танковом заводе я уже писал, в т.ч. и на этой ветке. Он уже очень давно в глубокой ... . Оживал за годы независимости дважды - когда поступали экспортные заказы. Последний раз это было, уж точно не помню, как бы не лет 15 назад. Всё остальное время медленно и верно умирал. Так же, как и остальные наши заводы - авиационный, Электротяжмаш, ХТЗ и другие. Тоже уже писал - на ХТЗ в советские времена был большой закрытый цех, который делал БТРы. Давно нет. Все президенты приезжали и на Малышева, и на авиа, и на ХТЗ, давали розовые обещания и... ничего не менялось. Сегодня, похоже, осталось только зафиксировать смерть.
Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь. Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна. Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.
Как ни удивительно, меня тут "истинный патриот" обозвал "совком" даже за лозунг: "Всё для фронта, всё для победы!".
ХТЗ делал МТЛБ или "мотолыги" - не самая современная техника 64 или 65 года разработки...
ЛАД написав:mephala На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите. Тогда, простите, беседа закончена.
А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.
Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.
если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть. и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.
Shaman написав:....... ХТЗ делал МТЛБ или "мотолыги" - не самая современная техника 64 или 65 года разработки...
Не самая. Согласен. Так и делал он их не вчера. Можно было заменить. Малышева тоже когда-то делал 34-ки. Да и сегодня наша армия использует (и получает с Запада) часто не намного более новые разработки. Не знаю, как сегодня, но в армии