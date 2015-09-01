ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
Если говорить о %-ах к ВВП, то расходы на оборону были от 5 до 6%. В Европе в большинстве стран расходы около 2% ВВП. И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто. Могли бы мы позволить себе бОльшие расходы на оборону? Могли. Сталинскими методами. Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения. Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР пошли бы... далеко и надолго.
просто недавно смотрел эти цифры, поэтому обращу внимание. очередной пример, как расставить акценты.
рост расходов на оборону с 2020 на 2021 - 7 млрд грн, а общий рост расходов - 202 млрд грн. приоритеты видно. с 2019 на 2020 - ситуация похожа.
и если расходы на оборону 8-9% от бюджета, то 5-6% от ВВП не может быть...
ЛАД написав:mephala На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите. Тогда, простите, беседа закончена.
А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.
Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.
если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть.
Хочу, но не вижу. Вы, похоже, из Одессы - отвечаете вопросом на вопрос.
[и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.
Достаточно, чтобы не было розовых очков. Да они мне уже и по возрасту не положены. Ну так что же Порошенко за 4 года их не закупил с 2015 по май 2019? А, скорее, за 5 лет - как Вы правильно заметили закупки 2019 шли ещё по бюджету и контрактам принятым при Порошенко. У Зеленского было 2 года - 2020 и 2021. Почему упрёки только в один адрес?
P.s. Простите, давно с Вами не общался. Ещё с политветки. Уже забыл, что не стоит.
ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
Если говорить о %-ах к ВВП, то расходы на оборону были от 5 до 6%. В Европе в большинстве стран расходы около 2% ВВП. И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто. Могли бы мы позволить себе бОльшие расходы на оборону? Могли. Сталинскими методами. Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения. Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР пошли бы... далеко и надолго.
просто недавно смотрел эти цифры, поэтому обращу внимание. очередной пример, как расставить акценты.
рост расходов на оборону с 2020 на 2021 - 7 млрд грн, а общий рост расходов - 202 млрд грн. приоритеты видно. с 2019 на 2020 - ситуация похожа.
А с 2018 на 2019 не похожа? Общий рост расходов 87 млрд., на оборону рост 9,6 млрд. С 2019 на 2020 215 млрд. и 13,7 млрд., соотв.
и если расходы на оборону 8-9% от бюджета, то 5-6% от ВВП не может быть...
Согласен. Виноват, не обратил внимание. Прошу прощения. Прочитал цифру и не посмотрел. 5-6%, наверное, имеется ввиду вместе со всеми расходами на безопасность - с МВД, СБУ и пр.
Но, надеюсь, Вы понимаете, что это уже дополнение, которое меня не очень интересовало. Главный вопрос для меня был, действительно ли именно при Зеленском были урезаны оборонные программы. По-моему, достаточно очевидно, что это не так. Или, по крайней мере, не совсем так.
Все эти споры сколько надо было тратить на оборону при Кондитере и Юмористе - бессмысленные. Потому что уже давно параметры украинского бюджета определялись не в Киеве. Спорящие как то быстро забыли что каждую осень министр финансов ездил на ковёр в МВФ и к другим кредиторам Украины и привозил бюджет, под которым ставили свои подписи премьер и президент. Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це повідомляє сайт ВР. "Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він
crumd написав:Все эти споры сколько надо было тратить на оборону при Кондитере и Юмористе - бессмысленные. Потому что уже давно параметры украинского бюджета определялись не в Киеве. Спорящие как то быстро забыли что каждую осень министр финансов ездил на ковёр в МВФ и к другим кредиторам Украины и привозил бюджет, под которым ставили свои подписи премьер и президент. Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.
Не берусь судить, насколько это было жёстко. Уверен в другом - сколько бы мы не тратили тогда, сегодня без поддержки Запада в любом случае не обошлись. Мне тут говорят о 80 млрд грн дополнительных на дороги в прошлом году. Это грубо 3 млрд. долл. Нам за эти 3 месяца помощи дали на порядок больше. И этого не достаточно.
crumd написав:Все эти споры сколько надо было тратить на оборону при Кондитере и Юмористе - бессмысленные. Потому что уже давно параметры украинского бюджета определялись не в Киеве. Спорящие как то быстро забыли что каждую осень министр финансов ездил на ковёр в МВФ и к другим кредиторам Украины и привозил бюджет, под которым ставили свои подписи премьер и президент. Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.