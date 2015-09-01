Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:23

mephala написав: ЛАД написав: mephala

На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.

Тогда, простите, беседа закончена.



А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.



Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно. На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.Тогда, простите, беседа закончена.А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.



если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть. если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть.

[и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.

Хочу, но не вижу.Вы, похоже, из Одессы - отвечаете вопросом на вопрос.Достаточно, чтобы не было розовых очков. Да они мне уже и по возрасту не положены.Ну так что же Порошенко за 4 года их не закупил с 2015 по май 2019? А, скорее, за 5 лет - как Вы правильно заметили закупки 2019 шли ещё по бюджету и контрактам принятым при Порошенко. У Зеленского было 2 года - 2020 и 2021.Почему упрёки только в один адрес?P.s. Простите, давно с Вами не общался. Ещё с политветки. Уже забыл, что не стоит.