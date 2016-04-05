crumd написав:Все эти споры сколько надо было тратить на оборону при Кондитере и Юмористе - бессмысленные. Потому что уже давно параметры украинского бюджета определялись не в Киеве. Спорящие как то быстро забыли что каждую осень министр финансов ездил на ковёр в МВФ и к другим кредиторам Украины и привозил бюджет, под которым ставили свои подписи премьер и президент. Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.
Вы явно из раши вещаете или в лучшем случае из дыры. В здравом уме народ такой дичи не несет.
vitaliian написав:у вас с головой проблемы? я вроде не спрашивал у вас советов, видимо посторонние голоса их за меня просят.
ЛАД написав:Надеюсь, тут не напишут, что пожары устроил лично Зеленский.
Хрен знает, что у Вас в голове? Вам как раз наоборот дают возможность активно отработать РФский сценарий, что они отработали в Одессе, но только публично и от нас. Ведь ЭТО ФАКТ - и людские трагедии, на которых их Геббельс паразитирует зарабатывает превращая их в конченных и...тов. Показать им публичность и факт(ибо все, что называют себя славянами имеют корни с Украины)
Скажите просто не поняли просьбу? - Пойму. Это и есть "элемент войны".(в данном случае дать их салом по мусалу)
У меня другое: А ситуация сейчас по сути дикая: https://www.dialog.ua/war/253051_1654281856 (видео смотреть!) Весь день, а вечером утюжили Красногоровку,... при чём ещё и чем-то из "тяжёлого цветочника" калибром больше 200мм. (я не представляю физически как можно будет восстановить такие системы-города в Донецкой степи) Поэтому расжевывать ...
crumd написав:Все эти споры сколько надо было тратить на оборону при Кондитере и Юмористе - бессмысленные. Потому что уже давно параметры украинского бюджета определялись не в Киеве. Спорящие как то быстро забыли что каждую осень министр финансов ездил на ковёр в МВФ и к другим кредиторам Украины и привозил бюджет, под которым ставили свои подписи премьер и президент. Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.
Вы явно из раши вещаете или в лучшем случае из дыры. В здравом уме народ такой дичи не несет.
Шо один, шо другой: Вам происхождение "конфискованного у Чивакуни" десятки страниц расписывал. о "1,5 ярда грн". А это были не наличные - наличные вывели и поделили скорее всего.
Это были активы в виде производств. Где "живые приватизированные заводы удачливыми из ПР"(оборонные уникальные) - вырезали на металолом и обналичивали. За тем "какая то" удачливая ЧП средства освоила - с началом войны документация утеряна. Или о том, как ПО играл девственницу с цехом производства сердечников для кумулятивных снарядов? Братья по его аналогу разграбили всё(не он один умный!) ФОРЕВО?
Василь-Рівне написав: Народне прислів'я: горбатого лише могила виправить.
Тільки примітивний совок все зводить до мови... Винуваті не носії мови(російської ,турецької чи єврейської) Винуваті виборці проросійських партій... А таких більшість саме на сході..і саме вони винуваті в тому що їх землі сьогодні спаплюжені... І вимагати ..або навіть більше - звинувачувати тих хто не голосував за януковичів-бойків-новінських...в тому що москалі зараз знищують схід і південь України - це совок головного мозку.
Поки не дійде, що за своє треба боротись, а не чекати коли іноземний агресор верне молодість і совок - доти вороги й далі будуть плюндрувати землі тих хто все віддав на відкуп комусь... Захотіли виборці вигнати баригу на крові і замість глянути в очі і зустрітись посередині...відразу отримали Бучу і Маріуполь...і ще сотні інших подібних місць.. Не бачать віруючі різницю між ПЦУ і УПЦ МП - значить нехай й далі готуються до злочинів зі сторони проросійських попів які віддають шану кирилу гундяєву..який благословляє російське воїнство на вбивство їх дітей...
Тому Признайте що якби не АРміяМОваВІРа - то вже б хизувалися своїми трьокольоровими паспортами і знищували тих хто залишився вірним Жовто-Блакитному стягу.
Да, ... Доктору здесь делать уже нечего. Лечить можно только на ... - в зоне того о чём неполноценные философствуют. При чём эти испражнения, кто-то может воспринимать, как реальные ... СТАВЛЕННЯ - ДО ДІЙ НАВЯЗАНИХ ВОРОГОМ. - Значит он победил! Если єти ещё и кичаться своей откровенной неполноценностью - печалька.