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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1230123112321233>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:18

  ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону.
2021 - 8,56%
2020 - 9,35%
2019 - 9,94%
2018 - 9,84%
2017 - 8,86%
2016 - 8,67%
2015 - 9,01%
Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/.
Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.
Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?

Если говорить о %-ах к ВВП, то расходы на оборону были от 5 до 6%.
В Европе в большинстве стран расходы около 2% ВВП.
И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто.
Могли бы мы позволить себе бОльшие расходы на оборону?
Могли.
Сталинскими методами.
Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения.
Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР пошли бы... далеко и надолго.

просто недавно смотрел эти цифры, поэтому обращу внимание.
очередной пример, как расставить акценты.

рост расходов на оборону с 2020 на 2021 - 7 млрд грн, а общий рост расходов - 202 млрд грн. приоритеты видно. с 2019 на 2020 - ситуация похожа.

и если расходы на оборону 8-9% от бюджета, то 5-6% от ВВП не может быть...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:23

  mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.
Тогда, простите, беседа закончена.

А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.

Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.


если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть.

Хочу, но не вижу.
Вы, похоже, из Одессы - отвечаете вопросом на вопрос.

[и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.

Достаточно, чтобы не было розовых очков. Да они мне уже и по возрасту не положены.
Ну так что же Порошенко за 4 года их не закупил с 2015 по май 2019? А, скорее, за 5 лет - как Вы правильно заметили закупки 2019 шли ещё по бюджету и контрактам принятым при Порошенко. У Зеленского было 2 года - 2020 и 2021.
Почему упрёки только в один адрес?

P.s. Простите, давно с Вами не общался. Ещё с политветки. Уже забыл, что не стоит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:49

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону.
2021 - 8,56%
2020 - 9,35%
2019 - 9,94%
2018 - 9,84%
2017 - 8,86%
2016 - 8,67%
2015 - 9,01%
Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/.
Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.
Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?

Если говорить о %-ах к ВВП, то расходы на оборону были от 5 до 6%.
В Европе в большинстве стран расходы около 2% ВВП.
И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто.
Могли бы мы позволить себе бОльшие расходы на оборону?
Могли.
Сталинскими методами.
Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения.
Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР пошли бы... далеко и надолго.

просто недавно смотрел эти цифры, поэтому обращу внимание.
очередной пример, как расставить акценты.

рост расходов на оборону с 2020 на 2021 - 7 млрд грн, а общий рост расходов - 202 млрд грн. приоритеты видно. с 2019 на 2020 - ситуация похожа.

А с 2018 на 2019 не похожа? Общий рост расходов 87 млрд., на оборону рост 9,6 млрд.
С 2019 на 2020 215 млрд. и 13,7 млрд., соотв.

и если расходы на оборону 8-9% от бюджета, то 5-6% от ВВП не может быть...

Согласен. Виноват, не обратил внимание. Прошу прощения. Прочитал цифру и не посмотрел. 5-6%, наверное, имеется ввиду вместе со всеми расходами на безопасность - с МВД, СБУ и пр.

Но, надеюсь, Вы понимаете, что это уже дополнение, которое меня не очень интересовало. Главный вопрос для меня был, действительно ли именно при Зеленском были урезаны оборонные программы.
По-моему, достаточно очевидно, что это не так. Или, по крайней мере, не совсем так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:00

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. :shock: Про це повідомляє сайт ВР.
"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:03

Да, тут раньше периодически давали ссылку на отчёты Тома Купера.
Вчера вышел довольно оптимистический обзор. Здесь перевод - https://www.facebook.com/rostyslav.semkiv.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Поэтому на оборону тратилось ровно столько, сколько считали нужным потратить западные друзья Украины.

і ті ж западні падішахи говорили тратити ковідні гріші на автодороги України?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:30

  ЛАД написав:И страдает сегодня восток Украины больше не потому, что говорит по-русски, а просто потому, что граница с РФ здесь.

Плюс воюющие донбасяне, ненавидящие Украину.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишут, что сбили четыре ракеты. Наверное есть чем. Уже.
https://24tv.ua/nad-morem-odeshhini-zbi ... u_n1994414
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:55

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
На 2 простых прямых вопроса Вы ответить не хотите.
Тогда, простите, беседа закончена.

А насчёт дорог я посмотрел бы как с запада на восток перемещались бы войска, военные и гуманитарные грузы и как бы в обратном направлении ехали миллионы эвакуированных.

Простите, последний вопрос. Из какого Вы города? Раньше это было неважно, а сейчас интересно.


если вы не хотите видеть ответ на ваши два вопроса то это скорее вопрос к вашему желанию его увидеть.

Хочу, но не вижу.
Вы, похоже, из Одессы - отвечаете вопросом на вопрос.

[и вы так само не ответили сколько у вас друзей или близких знакомых пошли в первые дни на войну. что бы понять насколько вы вкурсе про состояние мобилизованных в первые дни. а то у вас как то розовые очки по поводу 130 ярдов на дороги и 20 ярдов на оружие. Мои знакомые говорят что нахрен дороги те сдались были если банально разгрузок не выдавали. В торбынку рожки складывали. Так и бежали по полю - в одной руке автомат а в другой торбынка с рожками.

Достаточно, чтобы не было розовых очков. Да они мне уже и по возрасту не положены.
Ну так что же Порошенко за 4 года их не закупил с 2015 по май 2019? А, скорее, за 5 лет - как Вы правильно заметили закупки 2019 шли ещё по бюджету и контрактам принятым при Порошенко. У Зеленского было 2 года - 2020 и 2021.
Почему упрёки только в один адрес?

P.s. Простите, давно с Вами не общался. Ещё с политветки. Уже забыл, что не стоит.


а как вам еще ответить если вы мне торочите и торочите про свои проценты на которых предлагаете мне остановится а я вам говорю про то как распределили доход свыше плана.
ДОХОД СВЫШЕ ПЛАНА. Это как свою з/п распланировал на все нужды а тут опа - премия свалилась неожиданно. и один пойдет плазму купит побольше а другой еще один ров выкопает со стороны буйного соседа. а если учесть что зеленые со всех утюгов говорят что знали про готовящееся нападение то они трижды пидарасы - как можно было свалившийся дополнительный доход тратить на дороги а не на оружие???
а вы дальше как испорченный патифон повторяйте одно и то же.
да еще и начинаете что то говорить про то что не стоит вступать в разговор. наверно таки не стоит если вы не слышите что вам говорят.
и по поводу экипировки. а группировка войск на донбасе - ее кто экипировал? может зеленский? или по вашему порошенко должен был успеть везде а этот ножки свесить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:08

mephala
Для начала подтяните грамотность.
Потом, возможно, поймёте и остальное. Читайте побольше.
ЛАД
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