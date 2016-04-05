ЛАД написав:Мне тут говорят о 80 млрд грн дополнительных на дороги в прошлом году. Это грубо 3 млрд. долл. Нам за эти 3 месяца помощи дали на порядок больше. И этого не достаточно.
экипировка одного бойца это грубо 1К баксов (без вооружения) при мобилизации 400К бойцов это 400М баксов нужно было закупить экипировки и положить на склады. и не нужно было бы волонтерам с выпученными глазами скупать по миру. и сколько бойцов могло выжить или получить менее тяжелые ранения?
Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".
https://www.bbc.com/russian/features-61677848 К вопросу о ракетных программах. При таких количествах, возможно, и нет смысла в новых пусковых установках. Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам? Не берусь судить, насколько этот сложно.