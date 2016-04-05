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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1230123112321233
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:16

  ЛАД написав:Мне тут говорят о 80 млрд грн дополнительных на дороги в прошлом году. Это грубо 3 млрд. долл. Нам за эти 3 месяца помощи дали на порядок больше. И этого не достаточно.


экипировка одного бойца это грубо 1К баксов (без вооружения)
при мобилизации 400К бойцов это 400М баксов нужно было закупить экипировки и положить на склады.
и не нужно было бы волонтерам с выпученными глазами скупать по миру.
и сколько бойцов могло выжить или получить менее тяжелые ранения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:22

Арестович о 100 днях войны: Мы разбили не менее трети войск РФ - https://www.dw.com/ru/arestovicho-100-dnjahvojny-myrazbiline-menee-tretivojskrf/a-62031159 - довольно интересное интервью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:24

  ЛАД написав:mephala
Для начала подтяните грамотность.
Потом, возможно, поймёте и остальное. Читайте побольше.

думаю вам не стоит пояснять когда начинают докапываться до грамотности?
а так я в принципе давно знаю что вы не в состоянии понимать другую точку зрения кроме вашей.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:42

Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".

https://www.bbc.com/russian/features-61677848
К вопросу о ракетных программах.
При таких количествах, возможно, и нет смысла в новых пусковых установках. Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам? Не берусь судить, насколько этот сложно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:50

Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов - https://www.bbc.com/russian/features-61681852.
Анализ несколько странный. Как в известной сказке: "Налево пойдёшь - коня потеряешь" и так далее.
ЛАД
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