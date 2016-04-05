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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1231123212331234>
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:16

  ЛАД написав:Мне тут говорят о 80 млрд грн дополнительных на дороги в прошлом году. Это грубо 3 млрд. долл. Нам за эти 3 месяца помощи дали на порядок больше. И этого не достаточно.


экипировка одного бойца это грубо 1К баксов (без вооружения)
при мобилизации 400К бойцов это 400М баксов нужно было закупить экипировки и положить на склады.
и не нужно было бы волонтерам с выпученными глазами скупать по миру.
и сколько бойцов могло выжить или получить менее тяжелые ранения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:22

Арестович о 100 днях войны: Мы разбили не менее трети войск РФ - https://www.dw.com/ru/arestovicho-100-dnjahvojny-myrazbiline-menee-tretivojskrf/a-62031159 - довольно интересное интервью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:24

  ЛАД написав:mephala
Для начала подтяните грамотность.
Потом, возможно, поймёте и остальное. Читайте побольше.

думаю вам не стоит пояснять когда начинают докапываться до грамотности?
а так я в принципе давно знаю что вы не в состоянии понимать другую точку зрения кроме вашей.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:42

Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".

https://www.bbc.com/russian/features-61677848
К вопросу о ракетных программах.
При таких количествах, возможно, и нет смысла в новых пусковых установках. Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам? Не берусь судить, насколько этот сложно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:50

Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов - https://www.bbc.com/russian/features-61681852.
Анализ несколько странный. Как в известной сказке: "Налево пойдёшь - коня потеряешь" и так далее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Анализ несколько странный. Как в известной сказке: "Налево пойдёшь - коня потеряешь" и так далее.

Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.

В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:экипировка одного бойца это грубо 1К баксов (без вооружения)
при мобилизации 400К бойцов это 400М баксов нужно было закупить экипировки и положить на склады.

сейчас на кону - доукомплектование.
т е , за счет вибивших, по разних причинах.
в некоторих городах - очередь стоит из добровольцев, а в центрах по переселению - повестки в очередях и на площадях.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам? Не берусь судить, насколько этот сложно.

Никто не даст производить, вернее орки не дадут - большое засилье от сочуствующих до откровенних предателей. Сольют координати и привет.
Нужно ложить интернет или муть с трафиками.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:34

  crumd написав:Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.

В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.

Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают.
Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:51

  UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане :mrgreen:
Против раши брошено 0,00000000....1 мирового ВВП, против тех же 1,6%. И никто особо не хочет увеличивать здесь. Хочешь не хочешь основная тягота войны лежит на Украине. 6 пакет санкций наиболее существенный в плане ослабения их экономики, но к сожалению недостаточный. Их экономику может убить полное эмбарго энергоресурсов. При чем не только Европой и Штатами, а всем миром. Что пока мало-достижимо. Посмотрите как быстро появятся схемы при помощи которых юралс будет поступать на рынки Европы через кучу прокладок. С готовыми нефтепродуктами еще печальнее. Вряд ли кто то определит из какой нефти они изготовлены.
vvbr
 
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