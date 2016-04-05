ЛАД написав:Мне тут говорят о 80 млрд грн дополнительных на дороги в прошлом году. Это грубо 3 млрд. долл. Нам за эти 3 месяца помощи дали на порядок больше. И этого не достаточно.
экипировка одного бойца это грубо 1К баксов (без вооружения) при мобилизации 400К бойцов это 400М баксов нужно было закупить экипировки и положить на склады. и не нужно было бы волонтерам с выпученными глазами скупать по миру. и сколько бойцов могло выжить или получить менее тяжелые ранения?
Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".
https://www.bbc.com/russian/features-61677848 К вопросу о ракетных программах. При таких количествах, возможно, и нет смысла в новых пусковых установках. Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам? Не берусь судить, насколько этот сложно.
ЛАД написав:Анализ несколько странный. Как в известной сказке: "Налево пойдёшь - коня потеряешь" и так далее.
Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.
В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.
crumd написав:Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.
В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.
Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают. Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
Против раши брошено 0,00000000....1 мирового ВВП, против тех же 1,6%. И никто особо не хочет увеличивать здесь. Хочешь не хочешь основная тягота войны лежит на Украине. 6 пакет санкций наиболее существенный в плане ослабения их экономики, но к сожалению недостаточный. Их экономику может убить полное эмбарго энергоресурсов. При чем не только Европой и Штатами, а всем миром. Что пока мало-достижимо. Посмотрите как быстро появятся схемы при помощи которых юралс будет поступать на рынки Европы через кучу прокладок. С готовыми нефтепродуктами еще печальнее. Вряд ли кто то определит из какой нефти они изготовлены.