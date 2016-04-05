Додано: Суб 04 чер, 2022 09:14

UA написав: в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж.

Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей.

Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния. в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж.Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей.Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния.

Анекдот хороший, только здесь не так. В роли бомжа скорее мы, нам на обед дают богатые друзья тридцать гривен (4 РСЗО), а рядом пусть не миллионер, но в кармане пару тысяч, может заказать полноценный обед с коньяком (куча всякого железа имеется в наличии). Друзья говорят, не переживай мы все сделаем что б он потратил этих пару тысяч до того как зашел в ресторан, только он уже в ресторане, да и не так просто вытащить у него этих несколько тыщ.Московский наратив "Мы воюем против НАТО и США", это всего лишь их наратив. Мы воюем сами, а помощь, к сожалению микроскопическая, пока. Тем более санкции, пока, нам ни как не помогают.