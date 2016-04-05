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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1231123212331234
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:52

«Одна з серйозних загроз». На Україну очікує друга хвиля еміграції

Зараз розділені сім'ї. Ті сім'ї, які там вкоріняться, будуть намагатися своїх батьків забрати. У нас буде хвиля чоловіків, які приєднаються до сімей, тобто кількість [емігрантів] збільшиться, а не зменшиться.

Масштаби наступної хвилі міграції поки оцінити важко, продовжив соціолог, але деякі експерти вважають, що покинути Україну можуть до 5 млн людей.

«Зараз цього ніхто не може сказати. Ці люди, які поїхали, теж цього не можуть сказати. Все ж ключовим є закінчення війни — скільки вона буде тривати і куди можна буде повернутися»
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/z-uk ... 47347.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам?
Колись читав, що вся сировина для палива наших ракет, це паливо утилізованих на залізо радянських ракет, та всього, чим нас "раззброїли". Павлоград нічого не випускав, тільки з цим і працював. Не знаю чи це правда, але от зараз ми бензин та дизель не можемо виробити. Може в цьому "крах" нащой ракетної програми, звичайна відсутність комплектухи для повного циклу? А ми тут зраду шукаємо.
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:01

  vvbr написав:
  UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане :mrgreen:
Против раши брошено 0,00000000....1 мирового ВВП, против тех же 1,6%. И никто особо не хочет увеличивать здесь. Хочешь не хочешь основная тягота войны лежит на Украине. 6 пакет санкций наиболее существенный в плане ослабения их экономики, но к сожалению недостаточный. Их экономику может убить полное эмбарго энергоресурсов. При чем не только Европой и Штатами, а всем миром. Что пока мало-достижимо. Посмотрите как быстро появятся схемы при помощи которых юралс будет поступать на рынки Европы через кучу прокладок. С готовыми нефтепродуктами еще печальнее. Вряд ли кто то определит из какой нефти они изготовлены.

в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж.
Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей.
Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:14

  UA написав:в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж.
Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей.
Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния.
Анекдот хороший, только здесь не так. В роли бомжа скорее мы, нам на обед дают богатые друзья тридцать гривен (4 РСЗО), а рядом пусть не миллионер, но в кармане пару тысяч, может заказать полноценный обед с коньяком (куча всякого железа имеется в наличии). Друзья говорят, не переживай мы все сделаем что б он потратил этих пару тысяч до того как зашел в ресторан, только он уже в ресторане, да и не так просто вытащить у него этих несколько тыщ.
Московский наратив "Мы воюем против НАТО и США", это всего лишь их наратив. Мы воюем сами, а помощь, к сожалению микроскопическая, пока. Тем более санкции, пока, нам ни как не помогают.
vvbr
 
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