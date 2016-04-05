«Одна з серйозних загроз». На Україну очікує друга хвиля еміграції
Зараз розділені сім'ї. Ті сім'ї, які там вкоріняться, будуть намагатися своїх батьків забрати. У нас буде хвиля чоловіків, які приєднаються до сімей, тобто кількість [емігрантів] збільшиться, а не зменшиться.
Масштаби наступної хвилі міграції поки оцінити важко, продовжив соціолог, але деякі експерти вважають, що покинути Україну можуть до 5 млн людей.
ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам?
Колись читав, що вся сировина для палива наших ракет, це паливо утилізованих на залізо радянських ракет, та всього, чим нас "раззброїли". Павлоград нічого не випускав, тільки з цим і працював. Не знаю чи це правда, але от зараз ми бензин та дизель не можемо виробити. Може в цьому "крах" нащой ракетної програми, звичайна відсутність комплектухи для повного циклу? А ми тут зраду шукаємо.
UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
Против раши брошено 0,00000000....1 мирового ВВП, против тех же 1,6%. И никто особо не хочет увеличивать здесь. Хочешь не хочешь основная тягота войны лежит на Украине. 6 пакет санкций наиболее существенный в плане ослабения их экономики, но к сожалению недостаточный. Их экономику может убить полное эмбарго энергоресурсов. При чем не только Европой и Штатами, а всем миром. Что пока мало-достижимо. Посмотрите как быстро появятся схемы при помощи которых юралс будет поступать на рынки Европы через кучу прокладок. С готовыми нефтепродуктами еще печальнее. Вряд ли кто то определит из какой нефти они изготовлены.
в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж. Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей. Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния.
UA написав:в ресторане обедают два человека - миллионер и бомж. Для бомжа этот обед все его деньги + одолженные у приятелей. Для миллионера этот обед это 0,0000001% его состояния.
Анекдот хороший, только здесь не так. В роли бомжа скорее мы, нам на обед дают богатые друзья тридцать гривен (4 РСЗО), а рядом пусть не миллионер, но в кармане пару тысяч, может заказать полноценный обед с коньяком (куча всякого железа имеется в наличии). Друзья говорят, не переживай мы все сделаем что б он потратил этих пару тысяч до того как зашел в ресторан, только он уже в ресторане, да и не так просто вытащить у него этих несколько тыщ. Московский наратив "Мы воюем против НАТО и США", это всего лишь их наратив. Мы воюем сами, а помощь, к сожалению микроскопическая, пока. Тем более санкции, пока, нам ни как не помогают.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал «не унижать» рф из-за войны в Украине.
По его словам, это нужно для того, чтобы после завершения войны можно было вывести рф из «изоляции».
Евросоюз, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны, – CNN.
Речь идет об определении примерных параметров плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения. При этом Украина в этих обсуждения напрямую не участвует.
UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
Уже понятно, кто. ВВП РФ - это углеводороды, металлы, удобрения, зерно. ВВП коалиции - это финансовые бумажки. В Кремль уже очередь африканских президентов за российским зерном этой осенью.
суть не в том что раша продаст зерно и все остальное по перечню. суть в том что она обратно сможет купить. индейцы тоже меняли золото на стеклянные бусы. где сейчас индейцы думаю все прекрасно знают. или вы думаете африканские президенты могут что то предложить отличное от стеклянных бус?
ну поменяют они одни ресурсы на другие - и что дальше? когда раша вопит что бы с нее санкции сняли ей не вот это все нужно что вы написали. ей технологии нужны. африканские презики могут дать раше технологии? или они в ракеты будут рыбу засовывать? кстати раша и так торгует сейчас зерном. даже нашим ворованным. вся проблема у них в том что бы потом назад купить то что нужно. а санкции как раз и должны быть направлены что бы лишить их технологий. раша уже давно не автаркия как союз был.