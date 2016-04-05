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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:51
Shaman написав:
ВВП развитых стран в десятки раз (если не в сотни оаз) больше по ассортименты, чем ВВП бензоколонки...
ВВП штату Нью-Йорк більше ніж ВВП пуйлостана ( а це тритій за розміром ВВП штат, не перший). І взагалі, що ніхто не пам'ятає СРСР, з його тонами металу на душу населення більше ніж у якихось там буржуїв)
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d44
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:58
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kulikrom
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:06
НЕ смеши - еда, вода, топливо, оружие, вот главная валюта тяжёлых времён.
Локальный пример из нашей общей истории - Ленинград, золото на хлеб меняли чуть ли не 1 к 1.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:10
alex_dvornichenko написав:
золото на хлеб меняли чуть ли не 1 к 1.
вроде бы ничего не противоречит общей мысли американского журналиста из уже далёкого 2012 - действительно, как вы и подтверждаете, во времена чего-то похуже, чтобы получить хлеб, нужно было иметь золото...ну, или "хлебные" карточки
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kulikrom
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:21
kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:29
alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
это парадигма какого века? 18? или раньше?
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Shaman
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