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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ВВП развитых стран в десятки раз (если не в сотни оаз) больше по ассортименты, чем ВВП бензоколонки...
ВВП штату Нью-Йорк більше ніж ВВП пуйлостана ( а це тритій за розміром ВВП штат, не перший). І взагалі, що ніхто не пам'ятає СРСР, з його тонами металу на душу населення більше ніж у якихось там буржуїв)
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:58

Brett Arends . Personal Finance Columnist, The Wall Street J

  mephala написав:- и что дальше?

на золото можно смотреть иначе: как на наиболее ликвидный актив в периоды глобальных потрясений, или чего-то похуже.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:06


НЕ смеши - еда, вода, топливо, оружие, вот главная валюта тяжёлых времён.
Локальный пример из нашей общей истории - Ленинград, золото на хлеб меняли чуть ли не 1 к 1.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:10

  alex_dvornichenko написав:золото на хлеб меняли чуть ли не 1 к 1.

вроде бы ничего не противоречит общей мысли американского журналиста из уже далёкого 2012 - действительно, как вы и подтверждаете, во времена чего-то похуже, чтобы получить хлеб, нужно было иметь золото...ну, или "хлебные" карточки
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:21

kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:29

  alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.

это парадигма какого века? 18? или раньше? :D
Shaman
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