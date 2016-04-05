ВВП штату Нью-Йорк більше ніж ВВП пуйлостана ( а це тритій за розміром ВВП штат, не перший). І взагалі, що ніхто не пам'ятає СРСР, з його тонами металу на душу населення більше ніж у якихось там буржуїв)
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ВВП штату Нью-Йорк більше ніж ВВП пуйлостана ( а це тритій за розміром ВВП штат, не перший). І взагалі, що ніхто не пам'ятає СРСР, з його тонами металу на душу населення більше ніж у якихось там буржуїв)
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:58
Brett Arends . Personal Finance Columnist, The Wall Street J
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:06
НЕ смеши - еда, вода, топливо, оружие, вот главная валюта тяжёлых времён.
Локальный пример из нашей общей истории - Ленинград, золото на хлеб меняли чуть ли не 1 к 1.
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:10
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:21
kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Додано: Суб 04 чер, 2022 11:29
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