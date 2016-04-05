alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
За счёт чего произошла индустриализация ? За счёт зерна, как нам пишут учебники. А как и зачем строить заводы если жрать нечего ? И вообще откуда брать первичный капитал ? Тем более Украина имеет в этом плане огромный потенциал. П.С. Кстати, несмотря на вопли о том что с Украины делают аграрную страну, по факту имело место как раз достаточная степень развития - когда и своим хватало и торговали активно, а деньги понемногу копили и вкладывали в что то более прогрессивное по меркам современности. Если бы не война, думаю через 5 + лет Украину было бы не узнать, теперь отсрочка...думаю это тоже имелось в планах кремля, сбить развитие Украины, им нужен слабый сателлит, а не сильный конкурент.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 04 чер, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
crumd написав:Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.
В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.
Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают. Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
Сам по себе ВВП ничего не решает. Тогда воевала вся коалиция. Англия и США тоже воевали. Пусть меньше и слабее, чем Союз, но воевали. И поставляли СССР по ленд-лизу любое вооружение - и танки, и самолёты. Поставляли даже в условиях гибели конвоев. А не так, как сейчас. Сегодняшние санкции ослабят РФ в относительно далёкой перспективе, сегодня нужно оружие. А нам его дают медленно и в недостаточных количествах. Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам?
Колись читав, що вся сировина для палива наших ракет, це паливо утилізованих на залізо радянських ракет, та всього, чим нас "раззброїли". Павлоград нічого не випускав, тільки з цим і працював. Не знаю чи це правда, але от зараз ми бензин та дизель не можемо виробити. Може в цьому "крах" нащой ракетної програми, звичайна відсутність комплектухи для повного циклу? А ми тут зраду шукаємо.
Бензин и дизель другая история - тут проблема в том, что росс. войска разбомбили завод. А насчёт топлива для ракет Вы правы. Здесь - viewtopic.php?p=5441514#p5441514 - давал цитату из интервью с президентом "Артема”. Он там слегка затронул этот вопрос. Вполне возможно, что хотя бы частично задержки ракетных программ связаны и с этой проблемой.
сильно индейцам помогло то золото что в галеоны грузили конкистадоры? благополучно предварительно выменянное на стеклянные бусы. вы что меня не слышите? раше технологии нужны. и она из кожи вон лезет что бы опять менять свои ресурсы на технологии.
ЛАД написав:Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
Сколько продлится война никто не знает. Эти все прогнозы пальцем в небо. Она может так внезапно закончится как и началась. Азербайжанец прав в одном. Запад боится давать нам оружие что бы победили. Пока сидит в Кремле не адекват с ядерной кнопкой, не только Украина все человечество в опасности. Предположим мы переломили ситуацию и вышли на границы раши, где гарантия что это больное не применит ЯО? А если не тактическое, а стратегическое? Зря кто то себя успокаивает что он принимает решение не сам. Послушайте их пропагандонов. Они вполне серьезно угрожают ударить по Лондону ЯО.Самоубийцы? Да х-р их знает, может их неадекват пообещал спрятать в бункере. Более того, вы послушайте их население. Уже никто не вспоминает что в ядерной войне никто не выживет. Они так же рассказывают какое хорошее ЯО на вооружении в раше. На фоне этого коллективного помешательства может быть что хочешь. Звыняйтэ за весьма пессимистический пост.
alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
давайте разделять индустриализацию и Сталина. а то на провокацию смахивает...
индустриализация - эпоха была такая. все проводили. а вот убить миллионы граждан ради индустриализации - только Сталин умудрился.
Не надо искать провокацию там, где её нет. Я не обсуждаю методы Сталина и не одобряю их. Имя упомянул просто, чтобы было понятно, о чём речь. А история есть история. И если индустриализация СССР или Сталинград связаны с именем Сталина, то тут ничего не сделаешь. Или будем вычёркивать имя из истории? А индустриализация - "эпоха была такая. все проводили" - неверно. В Европе и США к тому времени она уже давно прошла. Шла медленно, постепенно, но к тому времени уже состоялась. Союз сильно отставал, надо было срочно и быстро догонять.