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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12341235123612371238>
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:46

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.

Вооружать армию при таком подходе чем будете?
Початками кукурузы?
При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

За счёт чего произошла индустриализация ? За счёт зерна, как нам пишут учебники. А как и зачем строить заводы если жрать нечего ? И вообще откуда брать первичный капитал ? Тем более Украина имеет в этом плане огромный потенциал.
П.С. Кстати, несмотря на вопли о том что с Украины делают аграрную страну, по факту имело место как раз достаточная степень развития - когда и своим хватало и торговали активно, а деньги понемногу копили и вкладывали в что то более прогрессивное по меркам современности. Если бы не война, думаю через 5 + лет Украину было бы не узнать, теперь отсрочка...думаю это тоже имелось в планах кремля, сбить развитие Украины, им нужен слабый сателлит, а не сильный конкурент.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 04 чер, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:47

Без зайвих емоцій, спокійно та фахово:
Перелом будет нескоро. Запад урезает поставки оружия, - Агиль Рустамзадэ
https://m.youtube.com/watch?v=BjGhg2dIk5s

От тільки можна посперечатися з ним стосовно прогнозування.
Бо Захід цілком може (а скоріш за все так і є) без розголошення поставляти набагато більше.

Головна родзинка - це оцінка експертом існуючого на даний момент стану. Про те, що тактичні перемоги або програші не мають значення.
І якщо не буде кардинальних змін у підтримці, то війна надовго.

Ну і звернення уваги на необхідність внутрішніх змін в стані ворога, як головного елементу в комплексі заходів для перемоги.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:56

  crumd написав:
  UA написав:Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане

Уже понятно, кто.
ВВП РФ - это углеводороды, металлы, удобрения, зерно. ВВП коалиции - это финансовые бумажки.
В Кремль уже очередь африканских президентов за российским зерном этой осенью.
Один приехал это очередь? Просто никто не хочет голодать. Украина их кормила. Этот просил открыть порты Украины.
vvbr
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 11:57

  UA написав:
  crumd написав:Подобные прогнозы пишут чтобы намекнуть что необходимо искать политическое решение конфликта. Затягивание войны выгодно России и дорого обходится Западу. С учётом возможных последствий продовольственного кризиса.

В ОП сейчас уповают удерживать фронт до декабря, расчитывая получить зимнюю передышку для перегруппирования и пополнения ВСУ на весенне-осеннюю кампанию 2023 года.

Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают.
Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане :mrgreen:

Сам по себе ВВП ничего не решает.
Тогда воевала вся коалиция. Англия и США тоже воевали. Пусть меньше и слабее, чем Союз, но воевали. И поставляли СССР по ленд-лизу любое вооружение - и танки, и самолёты. Поставляли даже в условиях гибели конвоев. А не так, как сейчас.
Сегодняшние санкции ослабят РФ в относительно далёкой перспективе, сегодня нужно оружие. А нам его дают медленно и в недостаточных количествах.
Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:05

  d44 написав:
  ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам?
Колись читав, що вся сировина для палива наших ракет, це паливо утилізованих на залізо радянських ракет, та всього, чим нас "раззброїли". Павлоград нічого не випускав, тільки з цим і працював. Не знаю чи це правда, але от зараз ми бензин та дизель не можемо виробити. Може в цьому "крах" нащой ракетної програми, звичайна відсутність комплектухи для повного циклу? А ми тут зраду шукаємо.

Бензин и дизель другая история - тут проблема в том, что росс. войска разбомбили завод.
А насчёт топлива для ракет Вы правы. Здесь - viewtopic.php?p=5441514#p5441514 - давал цитату из интервью с президентом "Артема”. Он там слегка затронул этот вопрос. Вполне возможно, что хотя бы частично задержки ракетных программ связаны и с этой проблемой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:10



сильно индейцам помогло то золото что в галеоны грузили конкистадоры? благополучно предварительно выменянное на стеклянные бусы.
вы что меня не слышите? раше технологии нужны. и она из кожи вон лезет что бы опять менять свои ресурсы на технологии.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13

  ЛАД написав:Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
Сколько продлится война никто не знает. Эти все прогнозы пальцем в небо. Она может так внезапно закончится как и началась. Азербайжанец прав в одном. Запад боится давать нам оружие что бы победили.
Пока сидит в Кремле не адекват с ядерной кнопкой, не только Украина все человечество в опасности. Предположим мы переломили ситуацию и вышли на границы раши, где гарантия что это больное не применит ЯО? А если не тактическое, а стратегическое? Зря кто то себя успокаивает что он принимает решение не сам. Послушайте их пропагандонов. Они вполне серьезно угрожают ударить по Лондону ЯО.Самоубийцы? Да х-р их знает, может их неадекват пообещал спрятать в бункере. Более того, вы послушайте их население. Уже никто не вспоминает что в ядерной войне никто не выживет. Они так же рассказывают какое хорошее ЯО на вооружении в раше. На фоне этого коллективного помешательства может быть что хочешь. Звыняйтэ за весьма пессимистический пост.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:15

  vvbr написав:Один приехал это очередь?

не только Сенегал представлял, да и не просто Президент одной африканской страны.
  mephala написав:вы что меня не слышите?

слышу, однако более доверяю американскому финансовому аналитику, чем Вам, коллега
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.

Вооружать армию при таком подходе чем будете?
Початками кукурузы?
При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

давайте разделять индустриализацию и Сталина. а то на провокацию смахивает...

индустриализация - эпоха была такая. все проводили.
а вот убить миллионы граждан ради индустриализации - только Сталин умудрился.

Не надо искать провокацию там, где её нет.
Я не обсуждаю методы Сталина и не одобряю их. Имя упомянул просто, чтобы было понятно, о чём речь. А история есть история. И если индустриализация СССР или Сталинград связаны с именем Сталина, то тут ничего не сделаешь. Или будем вычёркивать имя из истории?
А индустриализация - "эпоха была такая. все проводили" - неверно. В Европе и США к тому времени она уже давно прошла. Шла медленно, постепенно, но к тому времени уже состоялась. Союз сильно отставал, надо было срочно и быстро догонять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:21

  kulikrom написав:
  mephala написав:вы что меня не слышите?

слышу, однако более доверяю американскому финансовому аналитику, чем Вам, коллега


и че он написал? что раше нужны не технологии а золото? ведь я правильно понял посыл ваших заметок?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 04 чер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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