vvbr написав:

ЛАД написав: Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена. Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.

Сколько продлится война никто не знает. Эти все прогнозы пальцем в небо. Она может так внезапно закончится как и началась. Азербайжанец прав в одном. Запад боится давать нам оружие что бы победили.Пока сидит в Кремле не адекват с ядерной кнопкой, не только Украина все человечество в опасности. Предположим мы переломили ситуацию и вышли на границы раши, где гарантия что это больное не применит ЯО? А если не тактическое, а стратегическое? Зря кто то себя успокаивает что он принимает решение не сам. Послушайте их пропагандонов. Они вполне серьезно угрожают ударить по Лондону ЯО.Самоубийцы? Да х-р их знает, может их неадекват пообещал спрятать в бункере. Более того, вы послушайте их население. Уже никто не вспоминает что в ядерной войне никто не выживет. Они так же рассказывают какое хорошее ЯО на вооружении в раше. На фоне этого коллективного помешательства может быть что хочешь. Звыняйтэ за весьма пессимистический пост.