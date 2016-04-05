alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
За счёт чего произошла индустриализация ? За счёт зерна, как нам пишут учебники. А как и зачем строить заводы если жрать нечего ? И вообще откуда брать первичный капитал ? Тем более Украина имеет в этом плане огромный потенциал. П.С. Кстати, несмотря на вопли о том что с Украины делают аграрную страну, по факту имело место как раз достаточная степень развития - когда и своим хватало и торговали активно, а деньги понемногу копили и вкладывали в что то более прогрессивное по меркам современности. Если бы не война, думаю через 5 + лет Украину было бы не узнать, теперь отсрочка...думаю это тоже имелось в планах кремля, сбить развитие Украины, им нужен слабый сателлит, а не сильный конкурент.
Во что? Не хочу сейчас обсуждать эти вопросы, далеко уйдём от темы. Но у Вас, по-моему, слишком розовые представления. А если ориентироваться на "первичный капитал", то передовые страны не догоним никогда.
ЛАД написав:Может, в таком случае стоило бы сосредоточиться на организации производства боеприпасов к имеющимся установкам?
Колись читав, що вся сировина для палива наших ракет, це паливо утилізованих на залізо радянських ракет, та всього, чим нас "раззброїли". Павлоград нічого не випускав, тільки з цим і працював. Не знаю чи це правда, але от зараз ми бензин та дизель не можемо виробити. Може в цьому "крах" нащой ракетної програми, звичайна відсутність комплектухи для повного циклу? А ми тут зраду шукаємо.
Бензин и дизель другая история - тут проблема в том, что росс. войска разбомбили завод. А насчёт топлива для ракет Вы правы. Здесь - viewtopic.php?p=5441514#p5441514 - давал цитату из интервью с президентом "Артема”. Он там слегка затронул этот вопрос. Вполне возможно, что хотя бы частично задержки ракетных программ связаны и с этой проблемой.
ЛАД написав:Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
Сколько продлится война никто не знает. Эти все прогнозы пальцем в небо. Она может так внезапно закончится как и началась. Азербайжанец прав в одном. Запад боится давать нам оружие что бы победили. Пока сидит в Кремле не адекват с ядерной кнопкой, не только Украина все человечество в опасности. Предположим мы переломили ситуацию и вышли на границы раши, где гарантия что это больное не применит ЯО? А если не тактическое, а стратегическое? Зря кто то себя успокаивает что он принимает решение не сам. Послушайте их пропагандонов. Они вполне серьезно угрожают ударить по Лондону ЯО.Самоубийцы? Да х-р их знает, может их неадекват пообещал спрятать в бункере. Более того, вы послушайте их население. Уже никто не вспоминает что в ядерной войне никто не выживет. Они так же рассказывают какое хорошее ЯО на вооружении в раше. На фоне этого коллективного помешательства может быть что хочешь. Звыняйтэ за весьма пессимистический пост.
выход на границы 24.02 до 1 сентября, потом опрос народа, что делать дальше, потом до НГ освобождение Донбасса и договор с москалями, Крым напотом...
Уж не знаю, коллега, что Вы поняли, однако, должен заметить, что пытаетесь убедить сообщество в ничтожности такого рода событий, утрируя на тему бус и коренных жителей Америки. Я же, в свою очередь, апеллирую, что рф необходим не только рынок сбыта своего аграрного сырья, но и доход от эти продаж не "грязными бумажками", а реальными, признанными во всем мире ценностями, которые она (рашка) сможет обменять у тех же талибов, например, на мир и покой по южным границам бывшего СССР на период вторжения в Украину. Да, мало ли что и у кого можно купить за золото!
ЛАД написав:Если война будет продолжаться ещё и весь 2023, то восточная Украина будет просто уничтожена.
Сколько продлится война никто не знает. Эти все прогнозы пальцем в небо. Она может так внезапно закончится как и началась. Азербайжанец прав в одном. Запад боится давать нам оружие что бы победили. Пока сидит в Кремле не адекват с ядерной кнопкой, не только Украина все человечество в опасности. Предположим мы переломили ситуацию и вышли на границы раши, где гарантия что это больное не применит ЯО? А если не тактическое, а стратегическое? Зря кто то себя успокаивает что он принимает решение не сам. Послушайте их пропагандонов. Они вполне серьезно угрожают ударить по Лондону ЯО.Самоубийцы? Да х-р их знает, может их неадекват пообещал спрятать в бункере. Более того, вы послушайте их население. Уже никто не вспоминает что в ядерной войне никто не выживет. Они так же рассказывают какое хорошее ЯО на вооружении в раше. На фоне этого коллективного помешательства может быть что хочешь. Звыняйтэ за весьма пессимистический пост.
Болтовня пропагандонов это просто болтовня. Для "воодушевления масс". Ещё несколько лет назад ругался с Волгарём на политветке за пропаганду возможности применения ЯО. Недавно попадалась хорошая статья на эту тему. Если найду, дам ссылку. Опасность применения Путиным ЯО, наверное, есть. Но при его звезданутости момент и причины не угадаешь. Предположить можно и не при выходе "на границы раши", а, к примеру, при неудачах в Херсоне. Или при невозможности для РФ взять Запорожье и Днепр. Или Харьков. Так что, чтобы "не бояться" есть только один вариант - сдаться и согласиться на его условия. Но этот вариант ещё хуже. Никто не знает, что он потребует завтра, вдохновлённый успехом в Украине (если сдаться). Недаром нас активнее всего поддерживают страны Вост. Европы - хорошо понимаю, чем для них грозит поражение Украины.
Уж не знаю, коллега, что Вы поняли, однако, должен заметить, что пытаетесь убедить сообщество в ничтожности такого рода событий, утрируя на тему бус и коренных жителей Америки. Я же, в свою очередь, апеллирую, что рф необходим не только рынок сбыта своего аграрного сырья, но и доход от эти продаж не "грязными бумажками", а реальными, признанными во всем мире ценностями, которые она (рашка) сможет обменять у тех же талибов, например, на мир и покой по южным границам бывшего СССР на период вторжения в Украину. Да, мало ли что и у кого можно купить за золото!
тогда рекомендую вам не посреди диалога вклиниваться а начинать читать с самого начала где главный был акцент сделан на то что будь у раши хоть сокровища алибабы и 40 разбойников но если им не захотят ничего продать из технологий то так и будут они сидеть на своих сокровищах или будут менять на другие ресурсы https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5441765#p5441765
ЗЫ наглядный пример ЯО. золото и деньги есть у намного большего количества стран чем само оружие.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 04 чер, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Болтовня пропагандонов это просто болтовня. Для "воодушевления масс". Ещё несколько лет назад ругался с Волгарём на политветке за пропаганду возможности применения ЯО. Недавно попадалась хорошая статья на эту тему. Если найду, дам ссылку. Опасность применения Путиным ЯО, наверное, есть. Но при его звезданутости момент и причины не угадаешь. Предположить можно и не при выходе "на границы раши", а, к примеру, при неудачах в Херсоне. Или при невозможности для РФ взять Запорожье и Днепр. Или Харьков.
Да нет, здесь вряд ли. Скорее мобилизацию объявит. А вот когда угроза для раши будет, тогда возможность применения растет в геометрической прогрессии. У них даже в их концепции записано. "Примененеие ЯО в случае угрозы существования страны"
Так что, чтобы "не бояться" есть только один вариант - сдаться и согласиться на его условия. Но этот вариант ещё хуже. Никто не знает, что он потребует завтра, вдохновлённый успехом в Украине (если сдаться). Недаром нас активнее всего поддерживают страны Вост. Европы - хорошо понимаю, чем для них грозит поражение Украины.
А какие у него условия? Вы их знаете? Он похоже сам их не знает. Вам же сказали -человек больной. В случае захвата Украины он скорее всего дальше не полезет. Вы ничего не поняли. Товарищ хочет войти в историю:
а)Как собиратель русских земель. б)Тот кто возродил сверхдержаву. (Что б его все уважали и боялись)
Это две идеи фикс у больного. Видимо его сильно били в детстве, вот и комплекс в старости проявился.
Востаннє редагувалось vvbr в Суб 04 чер, 2022 12:47, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав: А если ориентироваться на "первичный капитал", то передовые страны не догоним никогда.
Не нужно нам никого догонять - это идея фикс СССР и рф, догнатьперегнать стать геополитическим полюсом и т.д., нужно оторваться от дна и начать интегрироваться в мировую экономику не только сельхозкой.Черную металлургию нам рашка пытается развалить всеми силами. Придется строить много что с нуля.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 04 чер, 2022 12:49, всього редагувалось 2 разів.