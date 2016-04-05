Додано: Суб 04 чер, 2022 13:00

mephala написав: тогда рекомендую вам не посреди диалога вклиниваться ...

viewtopic.php?p=5441765#p5441765 тогда рекомендую вам невклиниваться ...

коллега, акцентирую на последовательности ведения диалога в форуме - я ответил на поставленный вами на пост ранее вопрос, выделив важное жирным шрифтом. Возможно Вас смутило отсутствие моего мнение и ссылка на более весомое? пожалуйста - я считаю, что африканские государства будут производить расчёты за продовольствие с рф золотом. Что делать с ним, золотом, далее решать рашке. Я знаю - Индия заинтересована, а в Индии, кроме того лучшие в мире АйТи-шники и далее последовательный логический ряд, включая заводы по производству микросхем в Китае. В период позднего СССР ПК Парус не очень то и проигрывал в возможностях ZX Spectrum 48K, а чуть позднее вышла и копия IBM286, хотя был громоздким и "деревянным". За 30-летний период распада весь мир одарил рашистов технологиями, им даже разведчиков оплачивать не пришлось. Мое мнение, лучшие хакеры рашисты, возможно были...