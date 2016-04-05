detroytred написав:Про те, що тактичні перемоги або програші не мають значення.
Это верно для случая неограниченных ресурсов - человеческих, материальных, политических. На Украину этот случай не распространяется. Плюс, в философии есть закон перехода количества в качество. Стратегические победы состоят из тактических побед.
alibob написав:........ Доля КремНПЗ - 14% по дизелю, 38% по бензину, 6% по скрапленому газу (2021 рік) - https://gmk.center/ua/news/poltavska-ov ... 022-rotsi/ Тобто вплив по бензину великий, а по дизелю і скрапленому газу не дуже. Більше впливає порушена логістика закордонного постачання.
Спасибо за уточнение. Только тогда уж не "порушена логістика закордонного постачання", а неналаженная/отсутствующая логистика + просто физическое отсутствие топлива для нас в Европе. Раньше мы много получали из Беларуси, сейчас этих поставок, естественно, нет.
ЛАД написав:Болтовня пропагандонов это просто болтовня. Для "воодушевления масс". Ещё несколько лет назад ругался с Волгарём на политветке за пропаганду возможности применения ЯО. Недавно попадалась хорошая статья на эту тему. Если найду, дам ссылку. Опасность применения Путиным ЯО, наверное, есть. Но при его звезданутости момент и причины не угадаешь. Предположить можно и не при выходе "на границы раши", а, к примеру, при неудачах в Херсоне. Или при невозможности для РФ взять Запорожье и Днепр. Или Харьков.
Да нет, здесь вряд ли. Скорее мобилизацию объявит. А вот когда угроза для раши будет, тогда возможность применения растет в геометрической прогрессии. У них даже в их концепции записано. "Применение ЯО в случае угрозы существования страны"
Ну так мы же говорили о "выходе на границы раши", а не переходе границ и завоевании росс. земель.
Так что, чтобы "не бояться" есть только один вариант - сдаться и согласиться на его условия. Но этот вариант ещё хуже. Никто не знает, что он потребует завтра, вдохновлённый успехом в Украине (если сдаться). Недаром нас активнее всего поддерживают страны Вост. Европы - хорошо понимаю, чем для них грозит поражение Украины.
А какие у него условия? Вы их знаете? Он похоже сам их не знает. Вам же сказали -человек больной. В случае захвата Украины он скорее всего дальше не полезет. Вы ничего не поняли. Товарищ хочет войти в историю:
а)Как собиратель русских земель. б)Тот кто возродил сверхдержаву. (Что б его все уважали и боялись)
Это две идеи фикс у больного. Видимо его сильно били в детстве, вот и комплекс в старости проявился.
"Собирание земель русских" не включает ли в его понимании Прибалтику, Финляндию, Польшу? Они входили в Российскую империю. Так что "В случае захвата Украины он скорее всего дальше не полезет" утверждение сомнительное.
коллега, акцентирую на последовательности ведения диалога в форуме - я ответил на поставленный вами на пост ранее вопрос, выделив важное жирным шрифтом. Возможно Вас смутило отсутствие моего мнение и ссылка на более весомое? пожалуйста - я считаю, что африканские государства будут производить расчёты за продовольствие с рф золотом. Что делать с ним, золотом, далее решать рашке. Я знаю - Индия заинтересована, а в Индии, кроме того лучшие в мире АйТи-шники и далее последовательный логический ряд, включая заводы по производству микросхем в Китае. В период позднего СССР ПК Парус не очень то и проигрывал в возможностях ZX Spectrum 48K, а чуть позднее вышла и копия IBM286, хотя был громоздким и "деревянным". За 30-летний период распада весь мир одарил рашистов технологиями, им даже разведчиков оплачивать не пришлось. Мое мнение, лучшие хакеры рашисты, возможно были...
ЛАД написав: А если ориентироваться на "первичный капитал", то передовые страны не догоним никогда.
Не нужно нам никого догонять - это идея фикс СССР и рф, догнатьперегнать стать геополитическим полюсом и т.д., нужно оторваться от дна и начать интегрироваться в мировую экономику не только сельхозкой. Черную металлургию нам рашка пытается развалить всеми силами. Придется строить много что с нуля.
Ни о каких "полюсах" я не писал. Чем ещё? Плетением кабелей для Фольксвагена? Вы сами уже заговорили о чёрной металлургии. Т.е. нужен тяжпром. Строить с нуля - за какие деньги? Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл. Будем надеяться.
kulikrom написав: Что делать с ним, золотом, далее решать рашке.
вот тут походу и отличается наше с вами виденье ситуации. я считаю что реашать будет не рашка. я не даром привел пример ЯО. так как решает как раз не тот кто владеет золотом а тот кто владеет технологией. и если реально перекроют поставки технологичных вещей в рашу - то так и будет она сидеть на своем золоте. если бы рашка была способна решать - они не вопили бы как потерпевшие про снятие санкций. ну а вспоминать былое ссср вообще нет смысла. ссср был автаркией. раша пошла по пути обмена ресурсов на технологии.
edvardd написав:Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це повідомляє сайт ВР. "Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він
Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати.
UA написав:Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают. Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП. Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане
Прикольна "Антипутинская коалициия" наприклад Німеччина, яка путіну насипає в 100 разів більше бабла ніж Україні. Але ви як папуга заносите Німеччину в "Антипутинскую коалициию в економическом плане".