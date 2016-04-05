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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1235123612371238
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про те, що тактичні перемоги або програші не мають значення.

Это верно для случая неограниченных ресурсов - человеческих, материальных, политических. На Украину этот случай не распространяется.
Плюс, в философии есть закон перехода количества в качество. Стратегические победы состоят из тактических побед.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:46

  alibob написав:........
Доля КремНПЗ - 14% по дизелю, 38% по бензину, 6% по скрапленому газу (2021 рік) - https://gmk.center/ua/news/poltavska-ov ... 022-rotsi/
Тобто вплив по бензину великий, а по дизелю і скрапленому газу не дуже. Більше впливає порушена логістика закордонного постачання.

Спасибо за уточнение.
Только тогда уж не "порушена логістика закордонного постачання", а неналаженная/отсутствующая логистика + просто физическое отсутствие топлива для нас в Европе. Раньше мы много получали из Беларуси, сейчас этих поставок, естественно, нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:54

  vvbr написав:
  ЛАД написав:Болтовня пропагандонов это просто болтовня. Для "воодушевления масс".
Ещё несколько лет назад ругался с Волгарём на политветке за пропаганду возможности применения ЯО. Недавно попадалась хорошая статья на эту тему. Если найду, дам ссылку.
Опасность применения Путиным ЯО, наверное, есть. Но при его звезданутости момент и причины не угадаешь. Предположить можно и не при выходе "на границы раши", а, к примеру, при неудачах в Херсоне. Или при невозможности для РФ взять Запорожье и Днепр. Или Харьков.
Да нет, здесь вряд ли. Скорее мобилизацию объявит. А вот когда угроза для раши будет, тогда возможность применения растет в геометрической прогрессии. У них даже в их концепции записано. "Применение ЯО в случае угрозы существования страны"

Ну так мы же говорили о "выходе на границы раши", а не переходе границ и завоевании росс. земель.

Так что, чтобы "не бояться" есть только один вариант - сдаться и согласиться на его условия. Но этот вариант ещё хуже. Никто не знает, что он потребует завтра, вдохновлённый успехом в Украине (если сдаться). Недаром нас активнее всего поддерживают страны Вост. Европы - хорошо понимаю, чем для них грозит поражение Украины.
А какие у него условия? :) Вы их знаете? Он похоже сам их не знает. Вам же сказали -человек больной. В случае захвата Украины он скорее всего дальше не полезет. Вы ничего не поняли. Товарищ хочет войти в историю:
    а)Как собиратель русских земель.
    б)Тот кто возродил сверхдержаву. (Что б его все уважали и боялись)

Это две идеи фикс у больного. Видимо его сильно били в детстве, вот и комплекс в старости проявился.

"Собирание земель русских" не включает ли в его понимании Прибалтику, Финляндию, Польшу? Они входили в Российскую империю.
Так что "В случае захвата Украины он скорее всего дальше не полезет" утверждение сомнительное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:00

  mephala написав:тогда рекомендую вам не посреди диалога вклиниваться ...
viewtopic.php?p=5441765#p5441765

коллега, акцентирую на последовательности ведения диалога в форуме - я ответил на поставленный вами на пост ранее вопрос, выделив важное жирным шрифтом. Возможно Вас смутило отсутствие моего мнение и ссылка на более весомое? пожалуйста - я считаю, что африканские государства будут производить расчёты за продовольствие с рф золотом. Что делать с ним, золотом, далее решать рашке. Я знаю - Индия заинтересована, а в Индии, кроме того лучшие в мире АйТи-шники и далее последовательный логический ряд, включая заводы по производству микросхем в Китае. В период позднего СССР ПК Парус не очень то и проигрывал в возможностях ZX Spectrum 48K, а чуть позднее вышла и копия IBM286, хотя был громоздким и "деревянным". За 30-летний период распада весь мир одарил рашистов технологиями, им даже разведчиков оплачивать не пришлось. Мое мнение, лучшие хакеры рашисты, возможно были...
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:02

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А если ориентироваться на "первичный капитал", то передовые страны не догоним никогда.

Не нужно нам никого догонять - это идея фикс СССР и рф, догнатьперегнать стать геополитическим полюсом и т.д., нужно оторваться от дна и начать интегрироваться в мировую экономику не только сельхозкой. Черную металлургию нам рашка пытается развалить всеми силами. Придется строить много что с нуля.

Ни о каких "полюсах" я не писал.
Чем ещё? Плетением кабелей для Фольксвагена? :)
Вы сами уже заговорили о чёрной металлургии. Т.е. нужен тяжпром.
Строить с нуля - за какие деньги?
Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл.
Будем надеяться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:10

  kulikrom написав: Что делать с ним, золотом, далее решать рашке.


вот тут походу и отличается наше с вами виденье ситуации. я считаю что реашать будет не рашка.
я не даром привел пример ЯО. так как решает как раз не тот кто владеет золотом а тот кто владеет технологией. и если реально перекроют поставки технологичных вещей в рашу - то так и будет она сидеть на своем золоте. если бы рашка была способна решать - они не вопили бы как потерпевшие про снятие санкций.
ну а вспоминать былое ссср вообще нет смысла. ссср был автаркией. раша пошла по пути обмена ресурсов на технологии.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:14

  edvardd написав:Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. :shock: Про це повідомляє сайт ВР.
"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він

:D :D :D Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:26

  UA написав:Во вторую мировую Германия, Япония, Италия, Венгрия и Ко в экономическом плане проигрывали антигитлеровской коалиции в 2.5 раза. Что из этого получилось все знают.
Антипутинская коалициия это 50% мирового ВВП рф + белоруссия 1.6% мирового ВВП.
Даже не знаю кто первый обломается в экономическом плане :mrgreen:

Прикольна "Антипутинская коалициия" наприклад Німеччина, яка путіну насипає в 100 разів більше бабла ніж Україні. :mrgreen: :mrgreen:
Але ви як папуга заносите Німеччину в "Антипутинскую коалициию в економическом плане".
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:51

  kulikrom написав:я считаю, что африканские государства будут производить расчёты за продовольствие с рф золотом. Что делать с ним, золотом, далее решать рашке.

клиринг могут стороны замутить. цар, мали как вариант предложат алмазы, уран.
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