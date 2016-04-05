Лидеры и раньше говорили жестко. Но теперь их разговор кажется менее привязанным к реальности. Это первое десятилетие, когда ни один глава ядерного государства не может вспомнить Хиросиму.



Это имеет значение? В других случаях мы видели, что происходит, когда наше переживание риска ослабевает. В богатых странах угасание воспоминаний о предотвратимых болезнях подпитывало антипрививочное движение. «Люди стали самодовольными», — отмечает эпидемиолог Питер Солк, чей отец, Джонас Солк, изобрел вакцину против полиомиелита. Не пережив эпидемии полиомиелита, родители отказываются от вакцин до такой степени, что корь и коклюш возвращаются, и многие без необходимости умирают от Covid-19.



В этом опасность ядерной войны. Используя рассекреченные документы, историки теперь понимают, как много раз мы были близки к тому, чтобы увидеть запуски ракет. В те душераздирающие моменты интуитивное понимание того, что влечет за собой ядерная война, помогало удерживать ключи запуска от поворота. Именно этого интуитивного понимания сегодня не хватает. Мы вступаем в эпоху ядерного оружия, но без ядерной памяти. Без лишнего шума, даже не заметив, мы, возможно, потеряли ограждение, удерживающее нас от катастрофы.

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Результатом является глубокий раскол поколений, очевидный почти в каждой семье в нуклеарном государстве. Мой отец, родившийся через месяц после бомбардировки Хиросимы, помнит, как ходил на концерт во время кубинского ракетного кризиса, «задаваясь вопросом, доживу ли я до конца». Моей матери постоянно снились кошмары о ядерной войне. Напротив, я родился в год окончания атмосферных испытаний, и подобные мысли никогда не приходили мне в голову. Степенью моего ядерного сознания были часы, которые я провел, играя в видеоигру под названием Duke Nukem. Эта игра дебютировала в 1991 году, когда закончилась холодная война, и Михаил Горбачев заявил, что «риск глобальной ядерной войны практически исчез».



Мы должны почувствовать облегчение, но из-за рассеяния страха многим стало трудно серьезно относиться к ядерной войне. «Я слышу, как люди говорят о ядерном оружии, — сказал мне недавно эксперт по контролю над вооружениями Джеффри Льюис, — и это так далеко от реальности». Они стали «мертвыми метафорами», считает Льюис, им не хватает конкретности, чтобы тревожить наши мысли или ограничивать наше поведение.