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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1236123712381239
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:22

по поводу мобилизации, она давно проведена

31 бер. 2022 р. — На службу в армии в рамках весеннего призыва планируется отправить на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек.

внесли поправки в закон о контрактниках

https://www.dsnews.ua/world/nedostaet-z ... 022-459876
Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.

Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.

"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.

итого: пару сотен тысяч уже наскребли по сусекам рф (в ДНР/ЛНР набрали несколько десятков тысяч "пушечного мяса") не объявляя общей мобилизации

иначе откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)



для информации-кого призовут в первый разряд
https://74.ru/text/politics/2022/05/13/71325587/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:34

prodigy
Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени.
Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)

80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными.
Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:39

  ЛАД написав:
Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь.
Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна.
Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.

Вот в этом ты и есть совок

Первое, про заокеанского дядушку
Второе, что армию можно оснастить только за счёт бедности населения. Это так по-совковому
Третье, твоё нежелание признавать очевидное и упоротость

Остальное - брызги

Мир изменился.
Твоя любимая РФ, которая СССР, напала на Украину
Харьков обстреливали
Но ты своё мнение не изменил

Совок - это хорошо
Русские - хорошие

Это уже деменция, дедушка
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:44

  vvbr написав:Призываю прекратить сеять раздор. Забыть все хотя бы до окончания войны.

Тогда выпускайте Порошенко за границу с первого раза

И не цитируй Лукашенко
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:48

  ЛАД написав:mephala
Для начала подтяните грамотность.
Потом, возможно, поймёте и остальное. Читайте побольше.

Если ты перешёл на личность, значит ты в агонии ..

Признай очервидность, признай свои ошибки ...
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:51

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.

Вооружать армию при таком подходе чем будете?
Початками кукурузы?
При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

Если бы не ленд-лиз ...
pesikot
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